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Захарова потребовала у международных организаций отреагировать на обыски в США

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от международных организаций и ведомств отреагировать на информацию о планируемых обысках у американцев, сотрудничающих с российскими СМИ.

«Что думают на этот счет «Репортеры без границ», гендиректор ЮНЕСКО мадам [Одри] Азуле и уполномоченные ОБСЕ? Надеюсь, они не промолчат», – подчеркнула дипломат.

Захарова выразила уверенность, что этот факт «зафиксируют» в докладе госдепа о деградации ситуации с правами человека и свободой слова в США. Российская сторона ждет гневную отповедь властям США за откат от демократии от пресс-секретеря американского президента Карин Жан-Пьер, отметила официальный представитель МИДа. Захарова добавила, что не хватает только поста бывшего посла США в России Майкла Макфола про наступление на либерализм в Вашингтоне и пресс-релизов американских посольств по всему миру с угрозами ввести санкции против президента США Джо Байдена.

22 августа The New York Times сообщила со ссылкой на неназванных американских чиновников, что ФБР проведет новые обыски в домах американцев, которые сотрудничают с российскими СМИ.

По данным газеты, минюст США ведет широкомасштабное расследование против американцев, связанных с российскими СМИ. Отмечается, что это свидетельствует о борьбе с якобы попытками Кремля оказать влияние на президентские выборы в США в ноябре. В конце июля управление директора национальной разведки США в своем отчете назвало Россию главной угрозой для выборов. В Кремле обвинения отвергли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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