Захарова потребовала у международных организаций отреагировать на обыски в США

Захарова выразила уверенность, что этот факт «зафиксируют» в докладе госдепа о деградации ситуации с правами человека и свободой слова в США. Российская сторона ждет гневную отповедь властям США за откат от демократии от пресс-секретеря американского президента Карин Жан-Пьер, отметила официальный представитель МИДа. Захарова добавила, что не хватает только поста бывшего посла США в России Майкла Макфола про наступление на либерализм в Вашингтоне и пресс-релизов американских посольств по всему миру с угрозами ввести санкции против президента США Джо Байдена.