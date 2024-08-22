Захарова потребовала у международных организаций отреагировать на обыски в США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от международных организаций и ведомств отреагировать на информацию о планируемых обысках у американцев, сотрудничающих с российскими СМИ.
«Что думают на этот счет «Репортеры без границ», гендиректор ЮНЕСКО мадам [Одри] Азуле и уполномоченные ОБСЕ? Надеюсь, они не промолчат», – подчеркнула дипломат.
Захарова выразила уверенность, что этот факт «зафиксируют» в докладе госдепа о деградации ситуации с правами человека и свободой слова в США. Российская сторона ждет гневную отповедь властям США за откат от демократии от пресс-секретеря американского президента Карин Жан-Пьер, отметила официальный представитель МИДа. Захарова добавила, что не хватает только поста бывшего посла США в России Майкла Макфола про наступление на либерализм в Вашингтоне и пресс-релизов американских посольств по всему миру с угрозами ввести санкции против президента США Джо Байдена.
22 августа The New York Times сообщила со ссылкой на неназванных американских чиновников, что ФБР проведет новые обыски в домах американцев, которые сотрудничают с российскими СМИ.
По данным газеты, минюст США ведет широкомасштабное расследование против американцев, связанных с российскими СМИ. Отмечается, что это свидетельствует о борьбе с якобы попытками Кремля оказать влияние на президентские выборы в США в ноябре. В конце июля управление директора национальной разведки США в своем отчете назвало Россию главной угрозой для выборов. В Кремле обвинения отвергли.