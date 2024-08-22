В Индонезии начались массовые протесты из-за закона о региональных выборах
В Индонезии начались массовые протесты из-за поправок, которые коснулись закона о региональных выборах, сообщает телеканал CNN Indonesia.
Протестующие выходят на улицы по всей стране. В Джакарте, столице страны, они сломали ограждение у здания парламента. До этого парламент принял поправки, согласно которым минимальный возрастной порог на момент инаугурации кандидатов на региональных выборах составляет 30 лет. Кроме того, был снижен избирательный порог – до 6,5-10% действительных голосов в парламенте. Закон пока не ратифицировали, это планировали сделать 22 августа.
«В Макасаре, Семаранге, Сураябе студенты колледжей штурмовали региональные здания парламента. Люди в ярости. Если это продолжится, я думаю, президент может уйти в отставку в течение этого месяца», – прокомментировал происходящее анонимный источник в правительстве Индонезии в разговоре с «РИА Новости».
Парламент проигнорировал решение конституционного суда по внесенным поправкам. Изменение минимального возрастного порога позволит участвовать в региональных выборах сыну президента страны Джоко Видодо – Кэсангу Пангарепу. Он возглавляет Индонезийскую партию солидарности.