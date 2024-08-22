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В Индонезии начались массовые протесты из-за закона о региональных выборах

Ведомости

В Индонезии начались массовые протесты из-за поправок, которые коснулись закона о региональных выборах, сообщает телеканал CNN Indonesia.

Протестующие выходят на улицы по всей стране. В Джакарте, столице страны, они сломали ограждение у здания парламента. До этого парламент принял поправки, согласно которым минимальный возрастной порог на момент инаугурации кандидатов на региональных выборах составляет 30 лет. Кроме того, был снижен избирательный порог – до 6,5-10% действительных голосов в парламенте. Закон пока не ратифицировали, это планировали сделать 22 августа.

«В Макасаре, Семаранге, Сураябе студенты колледжей штурмовали региональные здания парламента. Люди в ярости. Если это продолжится, я думаю, президент может уйти в отставку в течение этого месяца», – прокомментировал происходящее анонимный источник в правительстве Индонезии в разговоре с «РИА Новости».

Парламент проигнорировал решение конституционного суда по внесенным поправкам. Изменение минимального возрастного порога позволит участвовать в региональных выборах сыну президента страны Джоко Видодо – Кэсангу Пангарепу. Он возглавляет Индонезийскую партию солидарности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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