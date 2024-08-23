Кеннеди-младший вышел из президентской гонки в Аризоне

Документы были поданы 22 августа – за день до обращения к нации в Финиксе, в котором, как ожидается, Кеннеди-младший объявит о завершении участия в президентской гонке 2024 г. Предполагается, что политик поддержит кандидата от республиканцев Дональда Трампа, который 23 августа проведет митинг в пригороде Финикса Глендейле.