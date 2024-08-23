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Кеннеди-младший вышел из президентской гонки в Аризоне

Ведомости

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший подал документы о выходе из президентской гонки в штате Аризона. Копии документов опубликовал портал Axios.

Источник подтвердил, что вместе с Кеннеди-младшим из гонки также вышла кандидат в вице-президенты Николь Шанахан и другие члены его команды.

Документы были поданы 22 августа – за день до обращения к нации в Финиксе, в котором, как ожидается, Кеннеди-младший объявит о завершении участия в президентской гонке 2024 г. Предполагается, что политик поддержит кандидата от республиканцев Дональда Трампа, который 23 августа проведет митинг в пригороде Финикса Глендейле.

Как отмечает Axios, рейтинги Кеннеди-младшего упали после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена. Избиратели, которые отдавали предпочтение Кеннеди, а не Байдену, перешли на сторону нового кандидата от демократов, вице-президента США Камалы Харрис.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки Байдена стала Харрис. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Трамп.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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