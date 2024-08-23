Кеннеди-младший вышел из президентской гонки в Аризоне
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший подал документы о выходе из президентской гонки в штате Аризона. Копии документов опубликовал портал Axios.
Источник подтвердил, что вместе с Кеннеди-младшим из гонки также вышла кандидат в вице-президенты Николь Шанахан и другие члены его команды.
Документы были поданы 22 августа – за день до обращения к нации в Финиксе, в котором, как ожидается, Кеннеди-младший объявит о завершении участия в президентской гонке 2024 г. Предполагается, что политик поддержит кандидата от республиканцев Дональда Трампа, который 23 августа проведет митинг в пригороде Финикса Глендейле.
Как отмечает Axios, рейтинги Кеннеди-младшего упали после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена. Избиратели, которые отдавали предпочтение Кеннеди, а не Байдену, перешли на сторону нового кандидата от демократов, вице-президента США Камалы Харрис.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки Байдена стала Харрис. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Трамп.