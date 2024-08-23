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Мирошник: ВСУ сжигают оставленные жителями Курской области частные дома

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно сжигают в Курской области частные жилые дома, оставленные жителями. Об этом сообщает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

За последние дни в деревне Гирьи Беловского района, из которой были эвакуированы практически все жители, было сожжено семь частных домов с хозпостройками, в селе Камышное, по словам одного из местных жителей – сгорело около 20 домов. Отмечается, что военные украинской армии расстреливали дома из БТРов, минометов, а также отправляли дроны с зажигательными боеприпасами.

«К повальному мародерству, в которое ударились пришедшие на нашу землю нацисты, добавилось преднамеренное уничтожение жилья и частных хозяйств», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Более двух недель в Курской области продолжаются боевые действия, которые начались после вторжения ВСУ на территорию региона 6 августа. На сегодняшний день в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, в первых двух регионах также введен режим ЧС федерального характера.

Из приграничных районов Курской области было эвакуировано 115 000 человек. По данным врио главы региона Алексея Смирнова, в общей сложности территорию покинули 133 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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