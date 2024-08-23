Мирошник: ВСУ сжигают оставленные жителями Курской области частные дома
Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно сжигают в Курской области частные жилые дома, оставленные жителями. Об этом сообщает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
За последние дни в деревне Гирьи Беловского района, из которой были эвакуированы практически все жители, было сожжено семь частных домов с хозпостройками, в селе Камышное, по словам одного из местных жителей – сгорело около 20 домов. Отмечается, что военные украинской армии расстреливали дома из БТРов, минометов, а также отправляли дроны с зажигательными боеприпасами.
«К повальному мародерству, в которое ударились пришедшие на нашу землю нацисты, добавилось преднамеренное уничтожение жилья и частных хозяйств», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Более двух недель в Курской области продолжаются боевые действия, которые начались после вторжения ВСУ на территорию региона 6 августа. На сегодняшний день в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, в первых двух регионах также введен режим ЧС федерального характера.
Из приграничных районов Курской области было эвакуировано 115 000 человек. По данным врио главы региона Алексея Смирнова, в общей сложности территорию покинули 133 000 человек.