Мирошник: ВСУ сжигают оставленные жителями Курской области частные дома

За последние дни в деревне Гирьи Беловского района, из которой были эвакуированы практически все жители, было сожжено семь частных домов с хозпостройками, в селе Камышное, по словам одного из местных жителей – сгорело около 20 домов. Отмечается, что военные украинской армии расстреливали дома из БТРов, минометов, а также отправляли дроны с зажигательными боеприпасами.