МЧС: в Курской области уничтожены две авиабомбы ВСУ
В одном из районов Курской области уничтожены две авиационные бомбы, выпущенные ВСУ. Об этом сообщает МЧС России.
Обезврежены и уничтожены авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-250. Также саперы обезвредили еще 20 взрывоопасных предметов (ВОП). В общей сложности в регионе ликвидированы 145 ВОП.
22 августа глава МЧС Александр Куренков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что пиротехники очистили более 10 га от взрывоопасных предметов. Из девяти муниципалитетов эвакуированы более 114 000 человек. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся свыше 7000 жителей, а в 28 регионах размещены более 10 000 человек, включая более 2800 детей. Выплаты получили уже более 7000 граждан на общую сумму более 107,5 млн руб.
Кроме того, за последние сутки в Курскую область было доставлено более 240 т гуманитарной помощи, сообщило МЧС 23 августа. Всего в регион уже привезли свыше 2700 т гумпомощи.
В Курской области уже более двух недель продолжаются бои Вооруженных сил (ВС) России и военных ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.