МЧС: в Курской области уничтожены две авиабомбы ВСУ

22 августа глава МЧС Александр Куренков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что пиротехники очистили более 10 га от взрывоопасных предметов. Из девяти муниципалитетов эвакуированы более 114 000 человек. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся свыше 7000 жителей, а в 28 регионах размещены более 10 000 человек, включая более 2800 детей. Выплаты получили уже более 7000 граждан на общую сумму более 107,5 млн руб.