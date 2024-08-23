В годовщину Курской битвы власти напомнили об «участи фашистов» и единстве

7 августа, на следующий день после вторжения ВСУ, в Курской области были отменены массовые мероприятия, позже такая же мера была принята властями ряда других, в том числе приграничных, регионов. Тем не менее 22 августа на мемориальном комплексе «Курская битва» активисты «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской Роты» развернули флаг РФ площадью 2400 кв. м. В акции приняли участие более 100 человек из Курска, Москвы и Белгородской области.