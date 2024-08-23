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В годовщину Курской битвы власти напомнили об «участи фашистов» и единстве

Массовые мероприятия отменены в Курской области, а спикеры проводят исторические параллели
Екатерина Щербинина
Максим Блинов / ТАСС

23 августа в России вспоминают день разгрома Советской армией немецко-фашистских войск в Курской битве. Это событие является одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Оно переломило ход боевых действий – стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии. В этом году 81-летие со дня победы в той битве проходит на фоне продолжающихся с 6 августа боевых действий в Курской области, куда прорвались вооруженные силы Украины (ВСУ).

Спикеры из числа представителей государственной власти едины во мнении: противник, проникший на территорию России, будет разгромлен так же, как это случилось в XX веке. При этом имеются в виду не только ВСУ, но и их западные союзники.

«Сражение под Курском, как и до этого под Сталинградом, открыли путь на Берлин. <…> Сегодняшним руководителям Германии надо помнить историю. <…> Тех, кто действует по лекалам Третьего Рейха, ждет та же участь, что и фашистов в годы Великой Отечественной войны», – написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что из-за политики канцлера ФРГ Олафа Шольца Германия стала среди европейских государств основным поставщиком Киеву вооружения и финансовой помощи. По мнению Володина, Шольц и его правительство не сделали выводов из трагедии ХХ в., когда Германия развязала мировую войну и в итоге была повержена.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, по данным которого из-за вторжения ВСУ субъект покинули уже 133 000 человек, признал серьезность выпавших на долю региона испытаний и пожелал вдохновиться мужеством героев Красной армии.

«Наши приграничные районы снова под угрозой, и мы готовы жестко и решительно защищать свой дом от врага. Мы едины в своем стремлении отстоять нашу землю и уверены, что правда и сила на нашей стороне», – говорится в его посте в Telegram-канале.

Сражения на Курской дуге шли, в том числе, и в Орловской области, напомнил губернатор этого региона Андрей Клычков. Он заявил, что, как и много лет назад, сегодня Орловщина вместе с Курском, Брянском и Белгородом «выступает единым тылом и одновременно передней линией фронта».

«Все наши силы сосредоточены в едином стремлении – оказать необходимую поддержку пострадавшим и, конечно, помочь нашей армии одержать новую победу в новой Курской битве», – отметил он.

О вере в победу в нынешней битве в Курской области также заявил председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

«Сегодня западная военная техника вновь горит на нашей земле, а наши воины проявляют мужество и героизм, самоотверженность. Победа будет за нами!» – написал депутат в мессенджере.

7 августа, на следующий день после вторжения ВСУ, в Курской области были отменены массовые мероприятия, позже такая же мера была принята властями ряда других, в том числе приграничных, регионов. Тем не менее 22 августа на мемориальном комплексе «Курская битва» активисты «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской Роты» развернули флаг РФ площадью 2400 кв. м. В акции приняли участие более 100 человек из Курска, Москвы и Белгородской области.

Мемориал «Курская битва» был открыт в поселке Поныри Курской области в прошлом году по случаю 80-летия победы советских войск. 23 августа 2023 г. президент РФ Владимир Путин выступал там на торжественном мероприятии, где вручил государственные награды участникам специальной военной операции. Тогда глава государства отметил, что «вся тяжесть боев сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, лежит прежде всего на наших солдатах, на тех, кто на передовой».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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