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Секретная служба США отстранила пять сотрудников после покушения на Трампа

Ведомости

Секретная служба СЩА отстранила от работы пятерых сотрудников после покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, сообщает канал CBS.

Представитель службы Энтони Гульельми не стал комментировать сообщения об отстранении сотрудников, однако заявил, что они изучают причины, которые привели к провалу.

В частности, от работы отстранены один сотрудник из команды, непосредственно отвечавшей за безопасность Трампа и четверо членов офиса секретной службы в городе Питтсбург в Пенсильвании, в том числе глава офиса.

13 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали. Сообщалось, что преступник готовился к покушению более года. 

15 июля Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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