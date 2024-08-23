Секретная служба США отстранила пять сотрудников после покушения на Трампа

13 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали. Сообщалось, что преступник готовился к покушению более года.