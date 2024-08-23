Секретная служба США отстранила пять сотрудников после покушения на Трампа
Секретная служба СЩА отстранила от работы пятерых сотрудников после покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, сообщает канал CBS.
Представитель службы Энтони Гульельми не стал комментировать сообщения об отстранении сотрудников, однако заявил, что они изучают причины, которые привели к провалу.
В частности, от работы отстранены один сотрудник из команды, непосредственно отвечавшей за безопасность Трампа и четверо членов офиса секретной службы в городе Питтсбург в Пенсильвании, в том числе глава офиса.
13 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали. Сообщалось, что преступник готовился к покушению более года.
15 июля Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты США от Республиканской партии.