Welt: министры ЕС обсудят отправку инструкторов на Украину

В докладе отмечается, что инструкторов могут разместить вдали от поля боя, рассматриваются учебные центры на северо-западе Украины. Кроме того, дополнительное обучение могло бы проводиться в соседствующих с Украиной странах, следует из доклада. Однако в случае обучения солдат на территории республики ситуация для европейцев становится «критической». В ЕС считают, что РФ может рассматривать европейских солдат как участников конфликта, что вызовет «непредсказуемые реакции».