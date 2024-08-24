Welt: министры ЕС обсудят отправку инструкторов на Украину
В ближайшее время в Евросоюзе решится вопрос по отправке европейских солдат на Украину в качестве инструкторов, на следующей неделе запланированы встречи на уровне министров и послов ЕС, пишет газета Welt am Sonntag.
По данным газеты, министры иностранных дел и обороны Евросоюза впервые обсудят вопрос по отправке военных в середине следующей недели. 27 августа предложение также будет рассматриваться на встрече ответственных послов ЕС в комитете по политике и безопасности (PSC). Окончательное решение должно быть принято не позднее ноября, указывает издание.
По данным Welt, в Брюсселе распространяется конфиденциальный доклад под названием «Стратегический обзор учебной миссии ЕС в Украине», в котором приводятся как преимущества обсуждаемого шага, так и предупреждения по поводу реакции Москвы на него.
«Структурное невыгодное положение Украины по сравнению с Россией с точки зрения живой силы делает высококачественную подготовку и оснащение очень важными для военного ответа Украины», – говорится в документе.
В докладе отмечается, что инструкторов могут разместить вдали от поля боя, рассматриваются учебные центры на северо-западе Украины. Кроме того, дополнительное обучение могло бы проводиться в соседствующих с Украиной странах, следует из доклада. Однако в случае обучения солдат на территории республики ситуация для европейцев становится «критической». В ЕС считают, что РФ может рассматривать европейских солдат как участников конфликта, что вызовет «непредсказуемые реакции».
По данным Welt, тема отправки европейских солдат на Украину обсуждалась в июле и по этому вопросу мнения членов ЕС разделились. Франция настаивала, чтобы европейцы выполнили требование Киева и обучали солдат на Украине. Париж поддержали страны Балтии, Польша, Дания и Швеция, а правительство Германии выступило против таких мер из опасений дальнейшей эскалации и «неисчислимых рисков». Позицию Берлина пока разделяют Мальта, Австрия, Словения и Венгрия, указывает Welt.