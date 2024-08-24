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Welt: министры ЕС обсудят отправку инструкторов на Украину

Ведомости

В ближайшее время в Евросоюзе решится вопрос по отправке европейских солдат на Украину в качестве инструкторов, на следующей неделе запланированы встречи на уровне министров и послов ЕС, пишет газета Welt am Sonntag.

По данным газеты, министры иностранных дел и обороны Евросоюза впервые обсудят вопрос по отправке военных в середине следующей недели. 27 августа предложение также будет рассматриваться на встрече ответственных послов ЕС в комитете по политике и безопасности (PSC). Окончательное решение должно быть принято не позднее ноября, указывает издание. 

По данным Welt, в Брюсселе распространяется конфиденциальный доклад под названием «Стратегический обзор учебной миссии ЕС в Украине», в котором приводятся как преимущества обсуждаемого шага, так и предупреждения по поводу реакции Москвы на него. 

«Структурное невыгодное положение Украины по сравнению с Россией с точки зрения живой силы делает высококачественную подготовку и оснащение очень важными для военного ответа Украины», – говорится в документе. 

В докладе отмечается, что инструкторов могут разместить вдали от поля боя, рассматриваются учебные центры на северо-западе Украины. Кроме того, дополнительное обучение могло бы проводиться в соседствующих с Украиной странах, следует из доклада. Однако в случае обучения солдат на территории республики ситуация для европейцев становится «критической». В ЕС считают, что РФ может рассматривать европейских солдат как участников конфликта, что вызовет «непредсказуемые реакции». 

По данным Welt, тема отправки европейских солдат на Украину обсуждалась в июле и по этому вопросу мнения членов ЕС разделились. Франция настаивала, чтобы европейцы выполнили требование Киева и обучали солдат на Украине. Париж поддержали страны Балтии, Польша, Дания и Швеция, а правительство Германии выступило против таких мер из опасений дальнейшей эскалации и «неисчислимых рисков». Позицию Берлина пока разделяют Мальта, Австрия, Словения и Венгрия, указывает Welt.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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