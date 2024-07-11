Президент Литвы: Макрон не делает шагов для отправки инструкторов НАТО на Украину

В то же время неназванный французский чиновник заявил Bloomberg, что идея отправки инструкторов на Украину все еще актуальна. Он напомнил, что двустороннее соглашение о безопасности с Киевом было одобрено парламентом при поддержке как левых, так и правых. По его словам, последнее слово во внешней политике остается за президентом.