Президент Литвы: Макрон не делает шагов для отправки инструкторов НАТО на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон не принимает мер для реализации своего плана по отправке военных инструкторов НАТО на Украину. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Bloomberg на полях саммита НАТО в Вашингтоне.
«Мы не видим, чтобы президент Макрон предпринял дальнейшие шаги для решения этой проблемы», – сказал он.
Науседа выразил сомнение по поводу перспектив этого предложения на фоне неудачи коалиции Макрона на парламентских выборах во Франции. По словам литовского лидера, план Парижа не получил широкой поддержки, а без консенсуса «идея, скорее всего, останется незавершенной и повиснет в воздухе».
В то же время неназванный французский чиновник заявил Bloomberg, что идея отправки инструкторов на Украину все еще актуальна. Он напомнил, что двустороннее соглашение о безопасности с Киевом было одобрено парламентом при поддержке как левых, так и правых. По его словам, последнее слово во внешней политике остается за президентом.
6 июня Макрон заявил, что Франция планирует обучить 4500 украинских военных, а также обеспечить их оружием и боеприпасами. Он подчеркнул, что на данный момент речь не идет о французских солдатах на Украине. В Кремле сочли слова французского лидера провокационными, добавив, что Макрон демонстрирует абсолютную поддержку киевского режима и декларирует готовность прямого участия республики в военном конфликте.