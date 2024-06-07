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Кремль: Макрон демонстрирует готовность прямого участия Франции в конфликте

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлением о подготовке украинских военных демонстрирует абсолютную поддержку киевского режима и декларирует готовность прямого участия республики в военном конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ежедневном брифинге.

Журналисты спросили Пескова о высказываниях Макрона о том, что французские инструкторы займутся подготовкой 4500 военнослужащих ВСУ.

«Мы считаем эти действия, учитывая, что Франция – член НАТО, член Евросоюза, большое европейское государство, мы считаем эти заявления весьма и весьма провокационными, нагнетающими напряженность на континенте и не способствующими чему бы то ни было позитивному», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

На вопрос, видел ли заявления французского президента Путин, представитель Кремля ответил, что вчера президент закончил российско-зимбабвийские переговоры за полночь и вряд ли у него после этого возникло желание «первым делом читать интервью Макрона».

«А сейчас не знаю, возникло ли такое желание с утра», – добавил Песков.

6 июня Макрон заявил в интервью телеканалам TF1 и France 2, что Франция планирует обучить 4500 украинских военных, а также обеспечить их оружием и боеприпасами. Он подчеркнул, что на данный момент речь не идет о французских солдатах на Украине.

В конце мая главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам в ближайшее время приехать в страну. 4 июня Песков заявлял, что Россия будет продолжать спецоперацию и у иностранных специалистов, которые могут там находиться, не будет никакого иммунитета от ударов российской армии.

В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые французские военнослужащие на Украине являются законной целью для России. По словам министра, у него есть основания полагать, что инструкторы из Франции уже находятся на Украине: на это указывает «немало конкретных фактов».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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