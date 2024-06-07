Кремль: Макрон демонстрирует готовность прямого участия Франции в конфликте

В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые французские военнослужащие на Украине являются законной целью для России. По словам министра, у него есть основания полагать, что инструкторы из Франции уже находятся на Украине: на это указывает «немало конкретных фактов».