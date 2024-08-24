Захарова прокомментировала слова литовского премьер-министра о россиянах

24 августа, в День независимости Украины, президент Польши Анджей Дуда и Шимоните прибыли в Киев, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях. Зеленский днем 24 августа опубликовал видеообращение, записанное из Сумской области (граничит с Курской), в котором озвучил ряд угроз и оскорблений в адрес России.