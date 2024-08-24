Захарова прокомментировала слова литовского премьер-министра о россиянах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нацизмом высказывания премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, которые она сделала при поздравлении Владимира Зеленского с Днем независимости Украины, оскорбив при этом россиян. Об этом сообщают «Известия».
Во время своей речи Шимоните заявила, что Украина и Литва будут отмечать окончание конфликта вместе «со светом, с газом и без русни».
«Нацисты», – сказала на это Захарова.
24 августа, в День независимости Украины, президент Польши Анджей Дуда и Шимоните прибыли в Киев, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях. Зеленский днем 24 августа опубликовал видеообращение, записанное из Сумской области (граничит с Курской), в котором озвучил ряд угроз и оскорблений в адрес России.