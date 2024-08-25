Захарова напомнила о требовании западных НПО к РФ не мешать работе Telegram

Захарова напомнила о требовании западных НПО к РФ не мешать работе TelegramРоссийское посольство после задержания Дурова «включилось в работу»
В 2018 г. группа из 26 западных неправительственных организаций (НПО) потребовала от российских властей «прекратить создавать препоны в работе» Telegram, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 24 августа основатель мессенджера Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже.
Эти организации осудили тогда решение российского суда заблокировать Telegram и «обратились к ООН, Совету Европы, ОБСЕ, Евросоюзу, США и правительствам других стран с просьбой противостоять действиям России, защитить основные права свободы выражения и конфиденциальности», написала она. Они также потребовали от России «гарантировать права пользователей глобальной сети на публикацию и анонимный просмотр информации на веб-сайтах».
С 1 июля 2018 г. в России вступил в силу закон, обязывающий операторов хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении полугода, а также ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ России по запросу, напомнила Захарова. К Telegram были претензии, которые существовали у многих стран в связи с техническими параметрами системы шифрования, отметила она. При этом Дуров все это время оставался на свободе, продолжая развивать Telegram», подчеркнула представитель МИДа.
«Как думаете, на этот раз они будут взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова, или проглотят языки?», – написала она.
Российское посольство в Париже после появления информации о задержании Дурова «сразу же включилось в работу», добавила Захарова.
По данным СМИ, задержание Дурова связано с отсутствием модерации в Telegram, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами, такими как одноразовые номера и криптовалюты. LCI утверждает, что это делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества. На Дурова был выписан ордер, который действовал на территории Франции.
На 2024 г. Дуров обладал гражданствами России, Сент-Китса и Невиса, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где он проживал большую часть времени, а также Франции, которое получил последним – в 2021 г. В августе 2024 г. Дуров впервые попал в рейтинг миллиардеров Bloomberg и занял 279-е место (17-е место среди россиян) с состоянием в $9,15 млрд.