Захарова напомнила о требовании западных НПО к РФ не мешать работе Telegram

С 1 июля 2018 г. в России вступил в силу закон, обязывающий операторов хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении полугода, а также ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ России по запросу, напомнила Захарова. К Telegram были претензии, которые существовали у многих стран в связи с техническими параметрами системы шифрования, отметила она. При этом Дуров все это время оставался на свободе, продолжая развивать Telegram», подчеркнула представитель МИДа.