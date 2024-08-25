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Захарова напомнила о требовании западных НПО к РФ не мешать работе Telegram

Российское посольство после задержания Дурова «включилось в работу»
Ведомости

В 2018 г. группа из 26 западных неправительственных организаций (НПО) потребовала от российских властей «прекратить создавать препоны в работе» Telegram, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 24 августа основатель мессенджера Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже.

Эти организации осудили тогда решение российского суда заблокировать Telegram и «обратились к ООН, Совету Европы, ОБСЕ, Евросоюзу, США и правительствам других стран с просьбой противостоять действиям России, защитить основные права свободы выражения и конфиденциальности», написала она. Они также потребовали от России «гарантировать права пользователей глобальной сети на публикацию и анонимный просмотр информации на веб-сайтах».

С 1 июля 2018 г. в России вступил в силу закон, обязывающий операторов хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении полугода, а также ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ России по запросу, напомнила Захарова. К Telegram были претензии, которые существовали у многих стран в связи с техническими параметрами системы шифрования, отметила она. При этом Дуров все это время оставался на свободе, продолжая развивать Telegram», подчеркнула представитель МИДа.

«Как думаете, на этот раз они будут взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова, или проглотят языки?», – написала она.

Российское посольство в Париже после появления информации о задержании Дурова «сразу же включилось в работу», добавила Захарова.

По данным СМИ, задержание Дурова связано с отсутствием модерации в Telegram, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами, такими как одноразовые номера и криптовалюты. LCI утверждает, что это делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества. На Дурова был выписан ордер, который действовал на территории Франции.

На 2024 г. Дуров обладал гражданствами России, Сент-Китса и Невиса, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где он проживал большую часть времени, а также Франции, которое получил последним – в 2021 г. В августе 2024 г. Дуров впервые попал в рейтинг миллиардеров Bloomberg и занял 279-е место (17-е место среди россиян) с состоянием в $9,15 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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