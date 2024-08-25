Bild: главы регионов ФРГ призвали пересмотреть систему выплат украинцам

В Германии взрослые беженцы с Украины получают выплату в размере 563 евро в месяц на человека, а также имеют ставку от 357 до 471 евро на каждого ребенка в зависимости от его возраста. Украинцам также компенсируют расходы на оплату жилья и коммунальные услуги. Bild ранее писала, что лидером среди трудоустроенных украинцев в Европе является Дания (78%), далее идут Чехия (66%), Польша (65%), Швеция и Великобритания (по 56%) и Нидерланды (50%).