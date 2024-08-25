Bild: главы регионов ФРГ призвали пересмотреть систему выплат украинцам
Главы некоторых регионов Германии предложили пересмотреть систему выплат украинским беженцам, которые приезжают в ФРГ после начала российско-украинского конфликта. Позиции немецких политиков приводит газета Bild.
Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ), напоминает издание, ранее поставил под сомнение практику выплат, при которой пособие украинцам составляет 563 евро в месяц, а другие беженцы получают 460 евро. Он указал, что решение о поддержке граждан Украины было правильным «на тот момент», но сейчас необходимо задать вопрос, по-прежнему ли актуальна эта форма помощи.
«Теперь переоценка может иметь смысл, не перегружая муниципалитеты финансовой нагрузкой», – сказала также Bild министр-председатель земли Саар Анке Релингер (СДПГ).
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер обратил внимание, что только порядка 30% украинских беженцев имеют работу. По его словам, этот показатель меньше, чем в других странах, и он свидетельствует о том, что существующие правила неверны.
Премьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф (ХДС) призвал к необходимости реформ в вопросе выплат, а премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов предлагает не спорить о деньгах для беженцев, а сосредоточиться на трудоустройстве украинцев, пишет Bild. О том, что важно побудить людей работать, чтобы они больше не нуждались в деньгах налогоплательщиков, заявил и премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Александр Швейцер.
В Германии взрослые беженцы с Украины получают выплату в размере 563 евро в месяц на человека, а также имеют ставку от 357 до 471 евро на каждого ребенка в зависимости от его возраста. Украинцам также компенсируют расходы на оплату жилья и коммунальные услуги. Bild ранее писала, что лидером среди трудоустроенных украинцев в Европе является Дания (78%), далее идут Чехия (66%), Польша (65%), Швеция и Великобритания (по 56%) и Нидерланды (50%).