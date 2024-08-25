RFI: в Буркина-Фасо при атаке боевиков погибли до 200 человек
В результате нападения боевиков в Буркина-Фасо погибли от 100 до 200 человек, еще более сотни пострадали, сообщила радиостанция RFI.
Вооруженные группировки 24 августа атаковали коммуну Барсалого в Центрально-Северном регионе республики. По данным RFI, боевики открыли огонь, когда люди помогали силам обороны рыть траншеи с целью замедлить продвижение террористических групп. Источник радиостанции сообщил, что население ранее отказывалось участвовать в этой работе из опасений репрессий со стороны вооруженных группировок.
В результате атаки погибли от 100 до 200 человек, пишет RFI. Среди жертв были как мирные граждане, так и солдаты, еще несколько военных пропали без вести, говорится в материале. Еще порядка 140 увезли в больницы. Нападавшие в ходе атаки также забрали оружие, в том числе военную машину скорой помощи.
По информации телеканала Al Jazeera, ответственность за атаку взяла на себя связанная с «Аль-Каидой» группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (обе террористические группировки запрещены в России). Армия Буркина-Фасо, указывает телеканал, знала о готовящемся нападении и на этом фоне призвала жителей рыть окопы.