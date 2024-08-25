RFI: в Буркина-Фасо при атаке боевиков погибли до 200 человек

В результате атаки погибли от 100 до 200 человек, пишет RFI. Среди жертв были как мирные граждане, так и солдаты, еще несколько военных пропали без вести, говорится в материале. Еще порядка 140 увезли в больницы. Нападавшие в ходе атаки также забрали оружие, в том числе военную машину скорой помощи.