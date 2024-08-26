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Лидер Северной Кореи лично руководил испытанием беспилотников

Ведомости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично руководил испытанием беспилотников, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын 24 августа руководил на месте испытанием возможностей различных беспилотников, проведенным НИИ беспилотников Академии национальной обороны», – говорится в сообщении. ЦТАК уточняет, что беспилотники предназначены для поражения целей на суше и море. Дроны совершили полеты по заранее определенным маршрутам, распознали необходимые цели и уничтожили их.

По словам Кима, армии КНДР необходимо продолжать разрабатывать беспилотники, внедряя в них технологии искусственного интеллекта. «Нужно активно разработать и увеличить производство не только стратегических беспилотников-разведчиков и многоцелевых ударных беспилотников, но и различных беспилотников-смертников для тактических пехотных подразделений и спецназа», – приводит его слова ЦТАК.

Bloomberg напоминает, что Южная Корея получила «тревожный сигнал» от Северной еще в 2022 г. Тогда дроны КНДР пересекли границу, а один из беспилотников пролетел около офиса президента Южной Кореи Юн Сок Еля. После этого Южная Корея запланировала потратить $423 млн в течение пяти лет на беспилотники и системы их уничтожения.

В начале августа пограничные войска КНДР получили 250 пусковых установок для новых тактических баллистических ракет. В церемонии передачи вооружения также принял участие Ким. Он осмотрел установки, назвав проведение церемонии на фоне ликвидации последствий наводнений, которые произошли в республике в конце июля, «проявлением незыблемой воли» партии продвигать «без застоя и при любых обстоятельствах укрепление обороноспособности» страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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