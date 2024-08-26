Лидер Северной Кореи лично руководил испытанием беспилотников

Bloomberg напоминает, что Южная Корея получила «тревожный сигнал» от Северной еще в 2022 г. Тогда дроны КНДР пересекли границу, а один из беспилотников пролетел около офиса президента Южной Кореи Юн Сок Еля. После этого Южная Корея запланировала потратить $423 млн в течение пяти лет на беспилотники и системы их уничтожения.