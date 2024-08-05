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Пограничники КНДР получили 250 установок для новых баллистических ракет

Ведомости

Пограничные войска КНДР получили 250 пусковых установок для новых тактических баллистических ракет. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«<...> в столице Пхеньяне состоялась торжественная церемония передачи пограничным передовым военным частям КНДР 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет, произведенных главными оборонными предприятиями», – сказано в сообщении. 

В церемонии принял участие северокорейский лидер Ким Чен Ын. Перед передачей он осмотрел установки, назвав проведение церемонии на фоне ликвидации последствий наводнений, которые произошли в республике в конце июля, «проявлением незыблемой воли» партии продвигать «без застоя и при любых обстоятельствах укрепление обороноспособности» страны. В ходе торжественной речи он поблагодарил рабочих, ученых-бойцов и руководителей в области оборонной промышленности.

По утверждению секретаря ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Чо Чхун Рена, новое оружие лично спроектировал Ким Чен Ын.

В предыдущий раз Северная Корея проводила испытания баллистической ракеты в начале июля. КНДР успешно запустила новую тактическую баллистическую ракету «Хвасонпхо-11да-4,5» со сверхкрупной боеголовкой весом 4,5 т 1 июля. Ее запускали на максимальную дальность 500 км и минимальную дальность 90 км, чтобы подтвердить стабильность полета и точность попадания. При этом южнокорейские военные усомнились в успешности испытаний КНДР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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