Пограничники КНДР получили 250 установок для новых баллистических ракет

В церемонии принял участие северокорейский лидер Ким Чен Ын. Перед передачей он осмотрел установки, назвав проведение церемонии на фоне ликвидации последствий наводнений, которые произошли в республике в конце июля, «проявлением незыблемой воли» партии продвигать «без застоя и при любых обстоятельствах укрепление обороноспособности» страны. В ходе торжественной речи он поблагодарил рабочих, ученых-бойцов и руководителей в области оборонной промышленности.