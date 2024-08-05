Пограничники КНДР получили 250 установок для новых баллистических ракет
Пограничные войска КНДР получили 250 пусковых установок для новых тактических баллистических ракет. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«<...> в столице Пхеньяне состоялась торжественная церемония передачи пограничным передовым военным частям КНДР 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет, произведенных главными оборонными предприятиями», – сказано в сообщении.
В церемонии принял участие северокорейский лидер Ким Чен Ын. Перед передачей он осмотрел установки, назвав проведение церемонии на фоне ликвидации последствий наводнений, которые произошли в республике в конце июля, «проявлением незыблемой воли» партии продвигать «без застоя и при любых обстоятельствах укрепление обороноспособности» страны. В ходе торжественной речи он поблагодарил рабочих, ученых-бойцов и руководителей в области оборонной промышленности.
По утверждению секретаря ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Чо Чхун Рена, новое оружие лично спроектировал Ким Чен Ын.
В предыдущий раз Северная Корея проводила испытания баллистической ракеты в начале июля. КНДР успешно запустила новую тактическую баллистическую ракету «Хвасонпхо-11да-4,5» со сверхкрупной боеголовкой весом 4,5 т 1 июля. Ее запускали на максимальную дальность 500 км и минимальную дальность 90 км, чтобы подтвердить стабильность полета и точность попадания. При этом южнокорейские военные усомнились в успешности испытаний КНДР.