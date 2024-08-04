Ким Чен Ын поблагодарил Путина за предложение оказать помощь после наводнений

«Душой воспринял искренние соболезнования самых близких друзей. На нынешнем этапе принялись государственные меры по срочной ликвидации последствий наводнения, поэтому восстановление будет проводиться по составленному плану. А если в ходе дальнейшего восстановления окажется нужна насущная помощь, то буду просить самых искренних друзей, Москву о помощи», – говорится в телеграмме.