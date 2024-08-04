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Ким Чен Ын поблагодарил Путина за предложение оказать помощь после наводнений

Ведомости

Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил президента России Владимира Путина за предложение помощи Пхеньяну в связи с наводнениями, которые произошли в республике в конце июля. Ответную телеграмму северокорейского главы опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Путин 3 августа направил Ким Чен Ыну телеграмму с соболезнованиями в связи с последствиями наводнений в северо-западных провинциях страны. Глава государства уточнил, что КНДР всегда может рассчитывать на помощь и поддержку со стороны России. 

Лидер КНДР в ответ поблагодарил Путина от имени правительства и граждан страны и назвал российского президента «настоящим другом», отметив, что пока помощь Москвы не требуется. 

«Душой воспринял искренние соболезнования самых близких друзей. На нынешнем этапе принялись государственные меры по срочной ликвидации последствий наводнения, поэтому восстановление будет проводиться по составленному плану. А если в ходе дальнейшего восстановления окажется нужна насущная помощь, то буду просить самых искренних друзей, Москву о помощи», – говорится в телеграмме.

Северокорейский народ благодаря соболезнованиям Путина осознал, что у КНДР есть «самый близкий друг», добавил Ким Чен Ын.  

27 июля в результате сильного ливня уровень воды в реке Амноккан значительно превысил опасную отметку, сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи. Более 5000 жителей в провинции Пхенан-Пукто оказались изолированы в районах, в которых появился риск затопления. 28 июля Ким Чен Ын посетил эти районы и руководил операцией по спасению и эвакуации местных жителей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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