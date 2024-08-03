Путин выразил соболезнования Ким Чен Ыну после наводнений в КНДР
Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму с соболезнованиями в связи с последствиями наводнений в северо-западных провинциях страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Прошу передать слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял своих близких в результате разгула стихии. Разделяем боль и скорбь дружественного народа Корейской Народно-Демократической Республики», – говорится в телеграмме.
Путин выразил уверенность в том, что обстановка в пострадавших районах будет оперативно нормализована. Глава государства уточнил, что КНДР всегда может рассчитывать на помощь и поддержку со стороны России.
27 июля в результате сильного ливня уровень воды в реке Амноккан значительно превысил опасную отметку, сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи. Более 5000 жителей в провинции Пхенан-Пукто оказались изолированы в районах, в которых появился риск затопления. 28 июля Ким Чен Ын посетил эти районы и руководил операцией по спасению и эвакуации местных жителей.
В апреле лидер КНДР направил телеграмму с соболезнованиями президенту РФ в связи с серьезным материальным ущербом от затопления в Оренбургской области. Он пожелал правительству и народу России скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия, а жителям пострадавшего региона – благополучия.