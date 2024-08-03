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Путин выразил соболезнования Ким Чен Ыну после наводнений в КНДР

Ведомости

Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму с соболезнованиями в связи с последствиями наводнений в северо-западных провинциях страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял своих близких в результате разгула стихии. Разделяем боль и скорбь дружественного народа Корейской Народно-Демократической Республики», – говорится в телеграмме.

Путин выразил уверенность в том, что обстановка в пострадавших районах будет оперативно нормализована. Глава государства уточнил, что КНДР всегда может рассчитывать на помощь и поддержку со стороны России.

27 июля в результате сильного ливня уровень воды в реке Амноккан значительно превысил опасную отметку, сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи. Более 5000 жителей в провинции Пхенан-Пукто оказались изолированы в районах, в которых появился риск затопления. 28 июля Ким Чен Ын посетил эти районы и руководил операцией по спасению и эвакуации местных жителей.

В апреле лидер КНДР направил телеграмму с соболезнованиями президенту РФ в связи с серьезным материальным ущербом от затопления в Оренбургской области. Он пожелал правительству и народу России скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия, а жителям пострадавшего региона – благополучия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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