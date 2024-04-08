Лидер КНДР выразил Путину соболезнования из-за затопления в Оренбургской области
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Путину в связи с серьезным материальным ущербом от затопления в Оренбургской области. Об этом сообщает Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
В телеграмме он пожелал правительству и народу России скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия, а жителям пострадавшего региона – благополучия.
«Наш народ всегда будет вместе с российским народом», – заключил Ким Чен Ын.
4 апреля на территории Оренбургской области был введен режим ЧС из-за паводка. На следующий день в Орске произошел прорыв дамбы, началась эвакуация людей в пункты временного размещения. Вечером 6 апреля в районах улицы Борисоглебской и поселка Никель в Орске произошли новые прорывы дамбы. Была объявлена срочная эвакуация.
7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС решила отнести паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. В настоящее время ведутся работы по укреплению дамбы, которая защищает село Илек с населением более 11 000 человек. По сообщению Росгидромета, уже 8 апреля паводок в Оренбурге достигнет опасных отметок, 10 апреля ожидается пик. В зоне подтопления – Оренбург и Оренбургский район: Нежинка, Кузнечный, Овчинный городок, Ситцовка, Горный, Южный Урал. 9 апреля пик паводка ожидается в Илекском районе. Стабилизация ситуации в регионе прогнозируется после 20 апреля.