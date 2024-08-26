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Кабмин на год продлит эксперимент по выдаче разрешений в электронном виде

Ведомости

Кабмин еще на год продлит реформу разрешительной деятельности, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу аппарата правительства, вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Со следующего года правительство приступит к фиксации результатов соответствующей реформы, поэтому «пилот» хотят продлить на 2025 г. и дополнить новыми режимами.

Григоренко дал поручение о законодательном закреплении новаций на постоянной основе. Он также распорядился окончательно перевести выдачу разрешений и лицензий в электронный вид. «Коммерсантъ» уточняет, что правительство также хочет наладить проактивный режим предоставления отдельных разрешений, но пока их перечень не детализирован.

Эксперимент по оптимизации и автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности начался в августе 2021 г. Для того чтобы получить разрешения и лицензии, предпринимателям достаточно подать заявление на портале «Госуслуги». Это сокращает время процедур, поскольку предоставлять большое количество документов не требуется.

В июне 2023 г. правительство продлило и расширило эксперимент по выдаче лицензий и разрешений в упрощенном формате. Согласно постановлению, эксперимент продлится до 31 декабря 2024 г. В число новых участников вошли Минспорт, Минэнерго, Минюст, Федеральная антимонопольная служба и госкорпорация «Росатом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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