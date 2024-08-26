Кабмин на год продлит эксперимент по выдаче разрешений в электронном виде
Кабмин еще на год продлит реформу разрешительной деятельности, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу аппарата правительства, вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Со следующего года правительство приступит к фиксации результатов соответствующей реформы, поэтому «пилот» хотят продлить на 2025 г. и дополнить новыми режимами.
Григоренко дал поручение о законодательном закреплении новаций на постоянной основе. Он также распорядился окончательно перевести выдачу разрешений и лицензий в электронный вид. «Коммерсантъ» уточняет, что правительство также хочет наладить проактивный режим предоставления отдельных разрешений, но пока их перечень не детализирован.
Эксперимент по оптимизации и автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности начался в августе 2021 г. Для того чтобы получить разрешения и лицензии, предпринимателям достаточно подать заявление на портале «Госуслуги». Это сокращает время процедур, поскольку предоставлять большое количество документов не требуется.
В июне 2023 г. правительство продлило и расширило эксперимент по выдаче лицензий и разрешений в упрощенном формате. Согласно постановлению, эксперимент продлится до 31 декабря 2024 г. В число новых участников вошли Минспорт, Минэнерго, Минюст, Федеральная антимонопольная служба и госкорпорация «Росатом».