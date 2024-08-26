Кабмин на год продлит эксперимент по выдаче разрешений в электронном виде

Эксперимент по оптимизации и автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности начался в августе 2021 г. Для того чтобы получить разрешения и лицензии, предпринимателям достаточно подать заявление на портале «Госуслуги». Это сокращает время процедур, поскольку предоставлять большое количество документов не требуется.