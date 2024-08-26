Боля подал документы как независимый кандидат в президенты Молдавии
Выдвинутый оппозиционным блоком «Победа» Василий Боля подал документы в ЦИК в качестве независимого кандидата на предстоящих президентских выборах в Молдавии, сообщают «РИА Новости».
Как отмечает агентство, ранее Боле уже отказывали в регистрации в качестве кандидата от оппозиционного блока. Тогда апелляционная палата отказала в ходатайстве «Победы» и оставила решение об отказе в регистрации в силе. Лидер блока «Победа» Илан Шор тогда отмечал, что Боля может принять участие в президентской гонке как независимый кандидат или как кандидат от партии, сохранив поддержку блока.
В случае одобрения заявки Боли ему предстоит собрать инициативную группу с подписями.
16 мая 2024 г. стало известно, что президентские выборы в республике пройдут одновременно с референдумом о вступлении в ЕС. Процедура назначена на 20 октября. Решение было принято депутатами от правящей партии «Действие и солидарность».