Боля подал документы как независимый кандидат в президенты Молдавии

Как отмечает агентство, ранее Боле уже отказывали в регистрации в качестве кандидата от оппозиционного блока. Тогда апелляционная палата отказала в ходатайстве «Победы» и оставила решение об отказе в регистрации в силе. Лидер блока «Победа» Илан Шор тогда отмечал, что Боля может принять участие в президентской гонке как независимый кандидат или как кандидат от партии, сохранив поддержку блока.