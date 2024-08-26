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Боля подал документы как независимый кандидат в президенты Молдавии

Ведомости

Выдвинутый оппозиционным блоком «Победа» Василий Боля подал документы в ЦИК в качестве независимого кандидата на предстоящих президентских выборах в Молдавии, сообщают «РИА Новости».

Как отмечает агентство, ранее Боле уже отказывали в регистрации в качестве кандидата от оппозиционного блока. Тогда апелляционная палата отказала в ходатайстве «Победы» и оставила решение об отказе в регистрации в силе. Лидер блока «Победа» Илан Шор тогда отмечал, что Боля может принять участие в президентской гонке как независимый кандидат или как кандидат от партии, сохранив поддержку блока.

В случае одобрения заявки Боли ему предстоит собрать инициативную группу с подписями.

16 мая 2024 г. стало известно, что президентские выборы в республике пройдут одновременно с референдумом о вступлении в ЕС. Процедура назначена на 20 октября. Решение было принято депутатами от правящей партии «Действие и солидарность».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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