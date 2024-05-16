Выборы в Молдавии пройдут одновременно с референдумом о вступлении в ЕС
Парламент Молдавии одобрил проведение референдума о вступлении республики в Евросоюз (ЕС), процедура назначена на 20 октября. В этот же день, согласно решению законодательного органа, состоятся президентские выборы. Об этом сообщают молдавские СМИ со ссылкой на парламент.
Решение принято депутатами от правящей партии «Действие и солидарность» на заседании, которое транслировалось на странице парламента в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Как сообщает информационный портал Point.md, глава юридической комиссии предложила изменить вопрос, который вынесут на референдум. Он будет звучать так: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления республики Молдавия в Европейский союз?». В начале заседания оппозиция потребовала снять проект с повестки, пояснив это тем, что для референдума сейчас не время, сообщает портал. Однако этого сделано не было, и за законопроект проголосовали 56 депутатов, против – 14, воздержались – 20.
16 апреля президент Молдавии Майя Санду сообщала, что референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз может пройти 20 октября, Конституционный суд республики признал его соответствующим основному закону страны.
ЕС объявил о получении Молдавией статуса кандидата на вступление в 2022 г. 24 декабря 2023 г. Санду сообщила о планах участвовать в выборах главы государства в следующем году. В случае победы она пообещала предпринять все возможное для того, чтобы страну приняли в Евросоюз. По ее мнению, присоединение к Евросоюзу позволит улучшить уровень жизни граждан Молдавии и защитить этнические меньшинства.