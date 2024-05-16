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Выборы в Молдавии пройдут одновременно с референдумом о вступлении в ЕС

Ведомости

Парламент Молдавии одобрил проведение референдума о вступлении республики в Евросоюз (ЕС), процедура назначена на 20 октября. В этот же день, согласно решению законодательного органа, состоятся президентские выборы. Об этом сообщают молдавские СМИ со ссылкой на парламент.

Решение принято депутатами от правящей партии «Действие и солидарность» на заседании, которое транслировалось на странице парламента в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Как сообщает информационный портал Point.md, глава юридической комиссии предложила изменить вопрос, который вынесут на референдум. Он будет звучать так: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления республики Молдавия в Европейский союз?». В начале заседания оппозиция потребовала снять проект с повестки, пояснив это тем, что для референдума сейчас не время, сообщает портал. Однако этого сделано не было, и за законопроект проголосовали 56 депутатов, против – 14, воздержались – 20.

16 апреля президент Молдавии Майя Санду сообщала, что референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз может пройти 20 октября, Конституционный суд республики признал его соответствующим основному закону страны.

ЕС объявил о получении Молдавией статуса кандидата на вступление в 2022 г. 24 декабря 2023 г. Санду сообщила о планах участвовать в выборах главы государства в следующем году. В случае победы она пообещала предпринять все возможное для того, чтобы страну приняли в Евросоюз. По ее мнению, присоединение к Евросоюзу позволит улучшить уровень жизни граждан Молдавии и защитить этнические меньшинства. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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