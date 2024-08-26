Президент Мексики обвинил США во вмешательстве во внутренние дела страны

На прошлой неделе Салазар назвал судебную реформу, в рамках которой судьи будут избираться всенародным голосованием, угрозой мексиканской демократии. По мнению дипломата, судебная система может оказаться подвергнутой влиянию организованной преступности, а это ставит под угрозу торговые отношения двух стран. Комментируя это заявление 26 августа, президент Мексики подчеркнул необходимость уважения суверенитета государства, при этом заверив, что торговым отношениям ничто не помешает.