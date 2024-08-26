Президент Мексики обвинил США во вмешательстве во внутренние дела страны
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обвинил США во вмешательстве во внутренние дела после того, как американский посол Кен Салазар раскритиковал судебную реформу страны. Об этом пишет Reuters.
Как сообщает агентство, на пресс-конференции в понедельник президент Мексики ответил «да» на вопрос, считает ли он, что США используют своего посла для вмешательства во внутренние дела.
На прошлой неделе Салазар назвал судебную реформу, в рамках которой судьи будут избираться всенародным голосованием, угрозой мексиканской демократии. По мнению дипломата, судебная система может оказаться подвергнутой влиянию организованной преступности, а это ставит под угрозу торговые отношения двух стран. Комментируя это заявление 26 августа, президент Мексики подчеркнул необходимость уважения суверенитета государства, при этом заверив, что торговым отношениям ничто не помешает.
Агентство ТАСС писало, что в соответствии с реформой Верховный суд Мексики должен быть обновлен в 2025 г. Помимо вынесения на общественное обсуждение кандидатур на должность судей нововведения предполагают сокращение состава высшего судебного органа с 11 до 9 человек. 21 августа стало известно, что национальная ассоциация магистратов и судей федеральной судебной власти страны объявила о начале общенациональной забастовки против реформы.