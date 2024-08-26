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Президент Мексики обвинил США во вмешательстве во внутренние дела страны

Ведомости

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обвинил США во вмешательстве во внутренние дела после того, как американский посол Кен Салазар раскритиковал судебную реформу страны. Об этом пишет Reuters.

Как сообщает агентство, на пресс-конференции в понедельник президент Мексики ответил «да» на вопрос, считает ли он, что США используют своего посла для вмешательства во внутренние дела.

На прошлой неделе Салазар назвал судебную реформу, в рамках которой судьи будут избираться всенародным голосованием, угрозой мексиканской демократии. По мнению дипломата, судебная система может оказаться подвергнутой влиянию организованной преступности, а это ставит под угрозу торговые отношения двух стран. Комментируя это заявление 26 августа, президент Мексики подчеркнул необходимость уважения суверенитета государства, при этом заверив, что торговым отношениям ничто не помешает.

Агентство ТАСС писало, что в соответствии с реформой Верховный суд Мексики должен быть обновлен в 2025 г. Помимо вынесения на общественное обсуждение кандидатур на должность судей нововведения предполагают сокращение состава высшего судебного органа с 11 до 9 человек. 21 августа стало известно, что национальная ассоциация магистратов и судей федеральной судебной власти страны объявила о начале общенациональной забастовки против реформы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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