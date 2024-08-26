Бывший солдат США рассказал о хаосе при наступлении ВСУ на Курскую область
Ветеран войны в Афганистане и бывший американский солдат в интервью ABC News анонимно рассказал о добровольном участии в наступлении вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.
По словам наемника, ему и другим сослуживцам отдали приказ зайти в российский регион, чтобы помочь со снайперской операцией.
«Но там сейчас хаос, в итоге мы не выполнили эту операцию», – сказал мужчина.
Он добавил, что операция в Курской области была неожиданной для солдат ВСУ. Наемник также отметил, что сейчас силы украинских военных сильно растянуты, что вызывает у него, как опытного военного, беспокойство.
6 августа ВСУ проникли в Курскую область, где уже больше 20 дней ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах действует режим ЧС федерального характера. Курскую область покинули уже более 133 000 жителей.