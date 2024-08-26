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Бывший солдат США рассказал о хаосе при наступлении ВСУ на Курскую область

Ведомости

Ветеран войны в Афганистане и бывший американский солдат в интервью ABC News анонимно рассказал о добровольном участии в наступлении вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

По словам наемника, ему и другим сослуживцам отдали приказ зайти в российский регион, чтобы помочь со снайперской операцией.

«Но там сейчас хаос, в итоге мы не выполнили эту операцию», – сказал мужчина.

Он добавил, что операция в Курской области была неожиданной для солдат ВСУ. Наемник также отметил, что сейчас силы украинских военных сильно растянуты, что вызывает у него, как опытного военного, беспокойство.

6 августа ВСУ проникли в Курскую область, где уже больше 20 дней ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах действует режим ЧС федерального характера. Курскую область покинули уже более 133 000 жителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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