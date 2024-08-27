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Силы ПВО уничтожили пять беспилотников над Белгородской и Курской областями

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

На Белгородской областью было сбито три беспилотника, над Курской – два.

В ночь на 26 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 20 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) над семью регионами России.

В Курской и Белгородской области действует режим контртеррористической операции (КТО), после вторжения в первый регион украинской армии 6 августа. В этих субъектах РФ также введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера.

26 августа президент России Владимир Путин дал ряд поручений, касающихся ситуации в Курской и Белгородской областях, а также в Брянском регионе, где также действует режим КТО. В частности, глава государства поручил обеспечить беззаявительное оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в результате ЧС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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