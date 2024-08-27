Силы ПВО уничтожили пять беспилотников над Белгородской и Курской областями
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
На Белгородской областью было сбито три беспилотника, над Курской – два.
В ночь на 26 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 20 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) над семью регионами России.
В Курской и Белгородской области действует режим контртеррористической операции (КТО), после вторжения в первый регион украинской армии 6 августа. В этих субъектах РФ также введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера.
26 августа президент России Владимир Путин дал ряд поручений, касающихся ситуации в Курской и Белгородской областях, а также в Брянском регионе, где также действует режим КТО. В частности, глава государства поручил обеспечить беззаявительное оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в результате ЧС.