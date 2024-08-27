Силы ПВО уничтожили пять беспилотников над Белгородской и Курской областями

26 августа президент России Владимир Путин дал ряд поручений, касающихся ситуации в Курской и Белгородской областях, а также в Брянском регионе, где также действует режим КТО. В частности, глава государства поручил обеспечить беззаявительное оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в результате ЧС.