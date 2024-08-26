Владимир Путин дал поручения по ситуации в трех приграничных областях

Путин поручил рассмотреть вопросы о порядке использования государственных жилищных сертификатов для восстановления жилья в приграничных областях и строительства на этих территориях нового жилья взамен полностью утраченного с сохранением права собственности на земельные участки. В списке поручений отмечается необходимость организации обучения эвакуированных россиян, которые проходили обучение в профессиональных образовательных учреждениях и получали высшее образование на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей. Им необходимо обеспечить возможность зачисления на обучение за счет бюджетных средств с предоставлением права проживания в общежитиях без взимания платы на период эвакуации.