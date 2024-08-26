Владимир Путин дал поручения по ситуации в трех приграничных областях

Владимир Путин дал поручения по ситуации в трех приграничных областяхПодразделения теробороны профинансируют из бюджета, а матомощь будут выплачивать без заявлений
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания, на котором была рассмотрена ситуация в Курской, Белгородской и Брянской областях. В частности, глава государства поручил обеспечить беззаявительное оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации россиянам. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Правительству совместно с исполнительными органами приграничных областей необходимо за счет федерального бюджета обеспечить финансирование подразделений теробороны Белгородской, Брянской и Курской областей, включая осуществления выплат лицам, входящим в них, и оснащение бригад.
Путин поручил предоставить из федерального бюджета межбюджетные трансферты бюджетам приграничных областей на компенсацию ущерба, который был нанесен промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, рассмотрев вопрос о порядке компенсации расходов на оплату труда сотрудников компаний, приостановивших свою деятельность.
Президент России распорядился рассмотреть вопрос о дополнительной потребности Белгородской, Брянской и Курской областей в специальном транспорте и при необходимости организовать его поставку в регионы.
С учетом поручений по организации зачисления в общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения эвакуированных детей правительству с исполнительными органами приграничных областей необходимо выработать механизмы, которые предусматривают их очное обучение в организациях в других субъектах России, включая санатории и детские лагеря. Поручено также рассмотреть вопрос о возможности организации обучения в дистанционном формате в общеобразовательных учреждениях на территориях приграничных областей.
Путин поручил рассмотреть вопросы о порядке использования государственных жилищных сертификатов для восстановления жилья в приграничных областях и строительства на этих территориях нового жилья взамен полностью утраченного с сохранением права собственности на земельные участки. В списке поручений отмечается необходимость организации обучения эвакуированных россиян, которые проходили обучение в профессиональных образовательных учреждениях и получали высшее образование на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей. Им необходимо обеспечить возможность зачисления на обучение за счет бюджетных средств с предоставлением права проживания в общежитиях без взимания платы на период эвакуации.
Правительство совместно с главами Курской, Белгородской и Брянской должно обеспечить на территориях регионов организацию доступа к подвижной радиотелефонной связи и интернету, в том числе для дистанционного обучения в общеобразовательных учреждениях. Необходимо также оказать пострадавшим областям оперативную помощь для обеспечения готовности к отопительному сезону.
Глава государства поручил определить специальный режим проведения плановых и внеплановых надзорных мероприятий на территориях проведения контртеррористической операции, обеспечить содействие в трудоустройстве эвакуированных россиян и беззаявительный характер оказания единовременной материальной помощи пострадавшим из-за ЧС.
22 августа Путин провел совещание c членами правительства и главами Курской, Белгородской и Брянской областей.
Как рассказал тогда первый вице-премьер Денис Мантуров, из опасных приграничных районов Курской области отселено 115 000 человек, для чего в 29 регионах развернуты пункты временного размещения (ПВР). Для обеспечения их функционирования кабмин выделил 1,9 млрд руб. Продолжаются единовременные выплаты эвакуированным жителям региона в размере 10 000 руб., после введения режима ЧС по линии МЧС также выделяется по 15 000 руб. Правительство подготовило решение о выделении еще 713 млн руб., на оказание помощи в связи с утратой имущества дополнительно еще выделят 858 млн руб.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ситуация в регионе остается сложной из-за атак БПЛА и РСЗО – за последнюю неделю было ранено 19 мирных жителей. Он добавил, что ущерб сельхозпредприятиям региона составил 3 млрд руб., бизнесу – 1 млрд руб. Губернатор отдельно попросил помощи для малого и среднего бизнеса на 300 млн руб.
Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в шести районах региона были проведены учения по эвакуации жителей. Он попросил президента России профинансировать из федерального бюджета территориальную оборону, которая была сформирована в прошлом году.