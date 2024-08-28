ВКС России уничтожили ангар ВСУ с HIMARS в Сумской области
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ поразили в Сумской области ангар ВСУ с реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Удар авиационной бомбой был нанесен в районе населенного пункта Кондратовка. В результате были уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS, шесть боекомплектов реактивных снарядов, транспортно-заряжающая машина и автомобиль сопровождения. После этого экипаж вернулся на аэродром вылета.
Минобороны также показало видео удара. На кадрах видны взрывы, детонация боекомплекта и пожар в ангаре.
Минобороны в сводке от 27 августа сообщило, что подразделения группировки войск «Север» на липцовском и сумском направлениях нанесли поражение бригадам ВСУ в районах Червоного, Ворожбы, Барановки, Пустогорода Сумской области и Липцов Харьковской области. Также были отражены три контратаки противника. Кроме того, российская авиация нанесла удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники ВСУ – вблизи 12 населенных пунктов.