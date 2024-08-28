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ВКС России уничтожили ангар ВСУ с HIMARS в Сумской области

Ведомости

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ поразили в Сумской области ангар ВСУ с реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Удар авиационной бомбой был нанесен в районе населенного пункта Кондратовка. В результате были уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS, шесть боекомплектов реактивных снарядов, транспортно-заряжающая машина и автомобиль сопровождения. После этого экипаж вернулся на аэродром вылета.

Минобороны также показало видео удара. На кадрах видны взрывы, детонация боекомплекта и пожар в ангаре.

Минобороны в сводке от 27 августа сообщило, что подразделения группировки войск «Север» на липцовском и сумском направлениях нанесли поражение бригадам ВСУ в районах Червоного, Ворожбы, Барановки, Пустогорода Сумской области и Липцов Харьковской области. Также были отражены три контратаки противника. Кроме того, российская авиация нанесла удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники ВСУ – вблизи 12 населенных пунктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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