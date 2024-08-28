ВКС России уничтожили ангар ВСУ с HIMARS в Сумской области

Минобороны в сводке от 27 августа сообщило, что подразделения группировки войск «Север» на липцовском и сумском направлениях нанесли поражение бригадам ВСУ в районах Червоного, Ворожбы, Барановки, Пустогорода Сумской области и Липцов Харьковской области. Также были отражены три контратаки противника. Кроме того, российская авиация нанесла удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники ВСУ – вблизи 12 населенных пунктов.