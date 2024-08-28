Песков: отказ Украины от поставок газа из РФ нанесет урон интересам потребителей
Отказ Украины от поставок российского газа нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.
«Есть альтернативные маршруты, есть планы по созданию хаба в Турции, ведется работа на этот счет. Альтернативные маршруты есть, но безусловно такое решение украинской стороны нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей», – сказал он.
По словам Пескова, тем, кто по-прежнему желает покупать более гарантированный и более доступный по ценовым параметрам российский газ, придется платить гораздо больше по сравнению с другими товарами, которые прежде всего поступают из США. Как результат – это сделает промышленность стран менее конкурентоспособной, подчеркнул пресс-секретарь.
27 августа стало известно, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа, который истекает в конце 2024 г. Транзит через Украину – один из двух сохранившихся пока маршрутов поставок российского газа в Европу по трубопроводам. Второй – нитка газопровода «Турецкий поток», по ней газ идет на турецкий рынок.