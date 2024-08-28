Песков: отказ Украины от поставок газа из РФ нанесет урон интересам потребителей

27 августа стало известно, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа, который истекает в конце 2024 г. Транзит через Украину – один из двух сохранившихся пока маршрутов поставок российского газа в Европу по трубопроводам. Второй – нитка газопровода «Турецкий поток», по ней газ идет на турецкий рынок.