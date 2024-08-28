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Песков: отказ Украины от поставок газа из РФ нанесет урон интересам потребителей

Ведомости

Отказ Украины от поставок российского газа нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

«Есть альтернативные маршруты, есть планы по созданию хаба в Турции, ведется работа на этот счет. Альтернативные маршруты есть, но безусловно такое решение украинской стороны нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей», – сказал он.

По словам Пескова, тем, кто по-прежнему желает покупать более гарантированный и более доступный по ценовым параметрам российский газ, придется платить гораздо больше по сравнению с другими товарами, которые прежде всего поступают из США. Как результат – это сделает промышленность стран менее конкурентоспособной, подчеркнул пресс-секретарь.

27 августа стало известно, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа, который истекает в конце 2024 г. Транзит через Украину – один из двух сохранившихся пока маршрутов поставок российского газа в Европу по трубопроводам. Второй – нитка газопровода «Турецкий поток», по ней газ идет на турецкий рынок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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