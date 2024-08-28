Путин и Алиев обсудили подготовку азербайджано-армянского мирного договора
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию в Закавказье, включая вопросы подготовки азербайджано-армянского мирного договора. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Утром состоялся международный телефонный разговор с президентом Азербайджана Алиевым, продолжили обсуждение тех вопросов, которые обсуждались в ходе недавнего визита президента Путина в Баку, и в русле реализации тех договоренностей, которые лидеры в Баку достигли», – прокомментировал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
На сайте президента РФ сообщается, что, помимо темы подготовки азербайджано-армянского мирного договора, стороны обсудили также вопросы делимитации и демаркации границы, разблокирования транспортных коммуникаций между двумя государствами.
«С российской стороны подтверждена готовность и далее оказывать все возможное содействие Баку и Еревану в выработке соответствующих взаимоприемлемых решений», – говорится в пресс-релизе Кремля.
19 августа в Баку состоялись переговоры между Путиным и Алиевым. Главы государств обсудили вопросы экономического сотрудничества, международные и региональные проблемы, в частности мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, а также приняли совместное заявление, подписали три соглашения и три меморандума. Путин тогда сообщил, что после визита в Азербайджан он встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и расскажет о результатах переговоров с Алиевым.