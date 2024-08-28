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Путин и Алиев обсудили подготовку азербайджано-армянского мирного договора

Ведомости

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию в Закавказье, включая вопросы подготовки азербайджано-армянского мирного договора. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Утром состоялся международный телефонный разговор с президентом Азербайджана Алиевым, продолжили обсуждение тех вопросов, которые обсуждались в ходе недавнего визита президента Путина в Баку, и в русле реализации тех договоренностей, которые лидеры в Баку достигли», – прокомментировал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

На сайте президента РФ сообщается, что, помимо темы подготовки азербайджано-армянского мирного договора, стороны обсудили также вопросы делимитации и демаркации границы, разблокирования транспортных коммуникаций между двумя государствами.

«С российской стороны подтверждена готовность и далее оказывать все возможное содействие Баку и Еревану в выработке соответствующих взаимоприемлемых решений», – говорится в пресс-релизе Кремля.

19 августа в Баку состоялись переговоры между Путиным и Алиевым. Главы государств обсудили вопросы экономического сотрудничества, международные и региональные проблемы, в частности мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, а также приняли совместное заявление, подписали три соглашения и три меморандума. Путин тогда сообщил, что после визита в Азербайджан он встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и расскажет о результатах переговоров с Алиевым.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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