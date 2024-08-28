Путин и Алиев обсудили подготовку азербайджано-армянского мирного договора

19 августа в Баку состоялись переговоры между Путиным и Алиевым. Главы государств обсудили вопросы экономического сотрудничества, международные и региональные проблемы, в частности мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, а также приняли совместное заявление, подписали три соглашения и три меморандума. Путин тогда сообщил, что после визита в Азербайджан он встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и расскажет о результатах переговоров с Алиевым.