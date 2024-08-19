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Путин и Алиев провели встречу в резиденции «Загульба»

Главы двух стран обменялись мнениями по международной и региональной повестке
Екатерина Дорофеева
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев встретились в резиденции «Загульба», сообщает пресс-служба Кремля.

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Пресс-служба президента России

«Уважаемый Владимир Владимирович. Приветствую Вас от всей души в Азербайджане, добро пожаловать», – начал общение Алиев. Он сообщил, что главы двух государств в первый день визит Путина, 18 августа, обменялись мнениями по международной и региональной повестке.

Алиев отметил удовлетворенность взаимодействием России и Азербайджана. По его словам, декларация о союзническом взаимодействии между государствами успешно выполняется. Он подчеркнул, что страны сотрудничают в разных сферах: энергетике, транспорте, гуманитарной области. Глава Азербайджана выразил надежду, что визит Путина в республику будет приятным и полезным.

«Спасибо за приглашение, мы давно договаривались об этом визите», – сказал Путин. Он, в свою очередь, отметил развитие Баку и сообщил, что очень рад наблюдать за ним.

Глава России согласился, что декларация о союзничеством взаимодействии, подписанная в начале 2022 г., успешно выполняется, а связи между странами развиваются. Он заявил, что Россия и Азербайджан имеют много направлений для совместной работы, включая энергетику, промышленность, транспорт и логистику.

«$4 млрд прямых инвестиций в азербайджанскую экономику – это неплохой показатель, более 1270 предприятий работают с российским капиталом в Азербайджане. И это, безусловно, тоже не предел», – сказал он. По словам Путина, нынешний уровень товарооборота в $4 млрд – это хорошая цифра, но не соответствует потенциалу возможностей стран.

Путин также обратил внимание на урегулирование ситуации на Южном Кавказе. Он подчеркнул, что Россия исторически вовлечена в происходящее в данном регионе, несмотря на украинский кризис. Глава государства отметил, что последние несколько лет диктуют России необходимость участия в событиях на Южном Кавказе, а конкретно – в той части, где это востребовано сторонами.

«Если мы что-то можем сделать для того, чтобы выйти на подписание мирного соглашения Азербайджана и Армении, довести дело до делимитации и демаркации границ, разблокировать, как мы много раз с Вами говорили, соответствующие направления в логистике и экономике, мы были бы очень этому рады», – сказал Путин.

Глава России сообщил, что после визита в Азербайджан он встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и расскажет о результатах переговоров с Алиевым. Президент также отметил стремление Азербайджана завершить все процедуры, которые связаны с полным урегулированием конфликта.

Отдельно Путин поблагодарил Алиева за развитие русского языка в Азербайджане. Он сообщил, что в республике работают 300 школ с русским языком, а также функционируют филиалы лучших российских вузов. Помимо этого, тысячи студентов из Азербайджана учатся в университетах РФ. Глава России выразил готовность расширять взаимодействие и в этой сфере.

Путин прилетел в Азербайджан с двухдневным визитом 18 августа. До переговоров с Алиевым он принял участие в церемонии возложения венка к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и церемонии возложения венка к монументу «Вечный огонь». После переговоров глав государств планируется общение делегаций в расширенном составе.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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