Путин и Алиев провели встречу в резиденции «Загульба»

«Если мы что-то можем сделать для того, чтобы выйти на подписание мирного соглашения Азербайджана и Армении, довести дело до делимитации и демаркации границ, разблокировать, как мы много раз с Вами говорили, соответствующие направления в логистике и экономике, мы были бы очень этому рады», – сказал Путин.