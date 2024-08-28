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Минфин США исключил экс-президента Совкомбанка Бродского из санкционного списка

Ведомости

Бывший президент Совкомбанка Илья Бродский исключен из санкционного списка США. Об этом говорится в сообщении управления американского минфина по контролю за иностранными активами (OFAC).

Причины решения американским ведомством не приводятся. В сообщении отмечено, что Бродского имеется гражданство Кипра.

О вероятном исключении Бродского из перечня санкций США 27 августа писал Telegram-канал The Sanctions Law. Отмечалось, что соответствующий иск был подан осенью 2023 г., «а уже в декабре истец с ответчиком вышли к суду с ходатайством о заключении мирового соглашения и предоставлении им времени на обсуждение его условий». Судья дала им срок до 1 февраля, но к этому времени стороны договориться не смогли. Срок продлевался семь раз, последний истекает 29 августа.

В конце января минфин США исключил из санкционного списка российского предпринимателя Алексея Фисуна, который ранее связывали с ПАО «Совкомбанк». Причины решения не назывались. По данным на 2021 г. предприниматель являлся совладельцем ПАО «Совкомбанк» с долей 18,8%.

Совкомбанк попал под ограничительные меры США 24 февраля 2022 г., когда Россия начала спецоперацию на Украине. В течение нескольких дней банк попал в санкционные списки Канады, Великобритании, Японии, Австралии и Евросоюза. Под санкции попали топ-менеджеры и наблюдательный совет Совкомбанка. Включение в санкционный список предполагает замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с попавшими в него лицами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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