Минфин США исключил экс-президента Совкомбанка Бродского из санкционного списка

О вероятном исключении Бродского из перечня санкций США 27 августа писал Telegram-канал The Sanctions Law. Отмечалось, что соответствующий иск был подан осенью 2023 г., «а уже в декабре истец с ответчиком вышли к суду с ходатайством о заключении мирового соглашения и предоставлении им времени на обсуждение его условий». Судья дала им срок до 1 февраля, но к этому времени стороны договориться не смогли. Срок продлевался семь раз, последний истекает 29 августа.