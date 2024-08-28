Минфин США исключил экс-президента Совкомбанка Бродского из санкционного списка
Бывший президент Совкомбанка Илья Бродский исключен из санкционного списка США. Об этом говорится в сообщении управления американского минфина по контролю за иностранными активами (OFAC).
Причины решения американским ведомством не приводятся. В сообщении отмечено, что Бродского имеется гражданство Кипра.
О вероятном исключении Бродского из перечня санкций США 27 августа писал Telegram-канал The Sanctions Law. Отмечалось, что соответствующий иск был подан осенью 2023 г., «а уже в декабре истец с ответчиком вышли к суду с ходатайством о заключении мирового соглашения и предоставлении им времени на обсуждение его условий». Судья дала им срок до 1 февраля, но к этому времени стороны договориться не смогли. Срок продлевался семь раз, последний истекает 29 августа.
В конце января минфин США исключил из санкционного списка российского предпринимателя Алексея Фисуна, который ранее связывали с ПАО «Совкомбанк». Причины решения не назывались. По данным на 2021 г. предприниматель являлся совладельцем ПАО «Совкомбанк» с долей 18,8%.
Совкомбанк попал под ограничительные меры США 24 февраля 2022 г., когда Россия начала спецоперацию на Украине. В течение нескольких дней банк попал в санкционные списки Канады, Великобритании, Японии, Австралии и Евросоюза. Под санкции попали топ-менеджеры и наблюдательный совет Совкомбанка. Включение в санкционный список предполагает замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с попавшими в него лицами.