Замглавы ЦРУ признал успехи российских войск на Красноармейском направлении

«Что касается линии фронта, бои сейчас уже несколько недель или дольше сосредоточены у города Покровска в ДНР. Россияне добиваются там определенных успехов <...>. Они могут занять Покровск, а могут и не занять. <...> Но в конечном итоге ничто из этого не меняет ситуацию в стратегическом смысле», – сказал он.