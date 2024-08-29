Замглавы ЦРУ признал успехи российских войск на Красноармейском направлении
Вооруженные силы (ВС) РФ продвигаются на Красноармейском направлении, они могут взять Покровск. Об этом заявил заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн на конференции по безопасности. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.
«Что касается линии фронта, бои сейчас уже несколько недель или дольше сосредоточены у города Покровска в ДНР. Россияне добиваются там определенных успехов <...>. Они могут занять Покровск, а могут и не занять. <...> Но в конечном итоге ничто из этого не меняет ситуацию в стратегическом смысле», – сказал он.
27 августа главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что на Красноармейском направлении для ВСУ сохраняется сложная ситуация. Он отметил, что одной из целей вторжения в Курскую область было «отвлечение значительных сил противника с других направлений» – Покровского и Красноармейского.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
Новый виток эскалации произошел 6 августа, когда ВСУ вторглись в Курскую область. В регионе уже более трех недель идут боевые действия. Минобороны регулярно сообщает об ударах по позициям ВСУ. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.