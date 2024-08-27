Сырский: Киев хотел отвлечь ВС РФ атакой на Курскую область
Украина хотела отвлечь Вооруженные силы России от двух направлений, начав боевые действия в Курской области. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский во время форума «Украина 2024. Независимость».
«Одним из заданий проведения наступательной операции на курском направлении как раз и было отвлечение значительных сил противника с других направлений», – сказал он (цитата по ТАСС).
Сырский подчеркнул, что в первую очередь это касалось покровского и красноармейского направлений. Он добавил, что на покровском ВС РФ продолжают сосредотачивать основные силы, а на красноармейском для ВСУ сохраняется сложная ситуация.
Бои в Курской области продолжаются более 20 дней. В регионе, а также в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, в Курской и Белгородской областях – режим ЧС федерального характера.
По сообщению Минобороны России, потери ВСУ в Курской области с 6 августа составили более 6600 военнослужащих. На фоне боев Курскую АЭС в Курчатове посетил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он заявил, что в районе Курской АЭС возникла опасность ядерного инцидента. По его словам, сейчас станция работает в очень близком к нормальному режиме.