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Сырский: Киев хотел отвлечь ВС РФ атакой на Курскую область

Ведомости

Украина хотела отвлечь Вооруженные силы России от двух направлений, начав боевые действия в Курской области. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский во время форума «Украина 2024. Независимость».

«Одним из заданий проведения наступательной операции на курском направлении как раз и было отвлечение значительных сил противника с других направлений», – сказал он (цитата по ТАСС).

Сырский подчеркнул, что в первую очередь это касалось покровского и красноармейского направлений. Он добавил, что на покровском ВС РФ продолжают сосредотачивать основные силы, а на красноармейском для ВСУ сохраняется сложная ситуация.

Бои в Курской области продолжаются более 20 дней. В регионе, а также в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, в Курской и Белгородской областях – режим ЧС федерального характера.

По сообщению Минобороны России, потери ВСУ в Курской области с 6 августа составили более 6600 военнослужащих. На фоне боев Курскую АЭС в Курчатове посетил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он заявил, что в районе Курской АЭС возникла опасность ядерного инцидента. По его словам, сейчас станция работает в очень близком к нормальному режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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