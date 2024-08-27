Сырский: Киев хотел отвлечь ВС РФ атакой на Курскую область

По сообщению Минобороны России, потери ВСУ в Курской области с 6 августа составили более 6600 военнослужащих. На фоне боев Курскую АЭС в Курчатове посетил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он заявил, что в районе Курской АЭС возникла опасность ядерного инцидента. По его словам, сейчас станция работает в очень близком к нормальному режиме.