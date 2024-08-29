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Группа ABBA запретила Трампу использовать свою музыку

Ведомости

Шведская музыкальная группа АВВА и компания Universal Music потребовали от кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа прекратить использовать музыку группы в ходе предвыборной кампании. Об этом пишет газета Svenska Dagbladet со ссылкой на заявление Universal Music.

«Вместе с участниками группы АВВА мы узнали о выходе видеозаписей, где музыка АВВА звучит на мероприятиях Трампа, и потребовали, чтобы это было немедленно прекращено и удалено», – говорится в сообщении компании.

Там добавили, что не получали от команды Трампа запросов на использование музыки, а также не выдавали каких-либо разрешений на это.

По информации Svenska Dagbladet, в июле на предвыборном митинге Трампа в Миннесоте прозвучали несколько хитов ABBA. Через громкоговорители играла песня The Winner Takes It All, а позже были показаны клипы с Бьёрном Ульвеусом и Бенни Андерссоном под песни Money, Money, Money и Dancing Queen.

ABBA не первый музыкальный коллектив, который запрещает Трампу использовать свою музыку. По данным Billboard, Бейонсе потребовала от кандидата в президенты удалить видео, в котором звучала ее песня Freedom после того, как трек стал главной песней предвыборной кампании кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис. Трампу также запретили использовать свои песни Адель, Селин Дион, The Rolling Stones, Aerosmith и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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