Группа ABBA запретила Трампу использовать свою музыку

ABBA не первый музыкальный коллектив, который запрещает Трампу использовать свою музыку. По данным Billboard, Бейонсе потребовала от кандидата в президенты удалить видео, в котором звучала ее песня Freedom после того, как трек стал главной песней предвыборной кампании кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис. Трампу также запретили использовать свои песни Адель, Селин Дион, The Rolling Stones, Aerosmith и др.