Группа ABBA запретила Трампу использовать свою музыку
Шведская музыкальная группа АВВА и компания Universal Music потребовали от кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа прекратить использовать музыку группы в ходе предвыборной кампании. Об этом пишет газета Svenska Dagbladet со ссылкой на заявление Universal Music.
«Вместе с участниками группы АВВА мы узнали о выходе видеозаписей, где музыка АВВА звучит на мероприятиях Трампа, и потребовали, чтобы это было немедленно прекращено и удалено», – говорится в сообщении компании.
Там добавили, что не получали от команды Трампа запросов на использование музыки, а также не выдавали каких-либо разрешений на это.
По информации Svenska Dagbladet, в июле на предвыборном митинге Трампа в Миннесоте прозвучали несколько хитов ABBA. Через громкоговорители играла песня The Winner Takes It All, а позже были показаны клипы с Бьёрном Ульвеусом и Бенни Андерссоном под песни Money, Money, Money и Dancing Queen.
ABBA не первый музыкальный коллектив, который запрещает Трампу использовать свою музыку. По данным Billboard, Бейонсе потребовала от кандидата в президенты удалить видео, в котором звучала ее песня Freedom после того, как трек стал главной песней предвыборной кампании кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис. Трампу также запретили использовать свои песни Адель, Селин Дион, The Rolling Stones, Aerosmith и др.