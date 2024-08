Группа ABBA запретила Трампу использовать свою музыку

По информации Svenska Dagbladet, в июле на предвыборном митинге Трампа в Миннесоте прозвучали несколько хитов ABBA. Через громкоговорители играла песня The Winner Takes It All, а позже были показаны клипы с Бьёрном Ульвеусом и Бенни Андерссоном под песни Money, Money, Money и Dancing Queen.