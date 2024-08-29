Трамп в своей книге пригрозил Цукербергу тюрьмой из-за «цукербаксов»
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пригрозил главе Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марку Цукербергу тюрьмой из-за «цукербаксов», сообщает издание Politico со ссылкой на книгу Трампа «Спасти Америку».
Под «цукербаксами» Трамп имеет в виду пожертвования от Цукерберга и его жены Присциллы Чан. В 2020 г. во время пандемии коронавируса они выделили около $420 млн на помощь органам власти при проведении выборов, писала газета The New York Times. Пожертвования помогли оплатить новое оборудование для подсчета голосов, обучение работников избирательных участков и средства индивидуальной защиты.
Трамп в своей книге рассказал, что в конце его первого президентского срока Цукерберг посетил Белый дом вместе со своей женой. По словам республиканца, глава Meta «был таким милым, как только мог», и в то же время «замышлял настоящий заговор» против президента.
«Мы внимательно следим за ним, и если на этот раз он сделает что-то противозаконное, то проведет остаток своей жизни в тюрьме – как и другие, кто будет мошенничать на президентских выборах 2024 г.», – пишет в книге Трамп.
Кандидат в президенты США не признает свое поражение на выборах в 2020 г. Против него расследуют дело о попытках повлиять на результаты голосования. 28 августа стало известно, что Трампу заново предъявили обвинения по четырем пунктам: сговор с целью обмана США, сговор с целью фальсификации показаний свидетелей, сговор портив американских граждан, а также воспрепятствование разбирательству.