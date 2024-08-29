Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Трамп в своей книге пригрозил Цукербергу тюрьмой из-за «цукербаксов»

Ведомости

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пригрозил главе Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марку Цукербергу тюрьмой из-за «цукербаксов», сообщает издание Politico со ссылкой на книгу Трампа «Спасти Америку».

Под «цукербаксами» Трамп имеет в виду пожертвования от Цукерберга и его жены Присциллы Чан. В 2020 г. во время пандемии коронавируса они выделили около $420 млн на помощь органам власти при проведении выборов, писала газета The New York Times. Пожертвования помогли оплатить новое оборудование для подсчета голосов, обучение работников избирательных участков и средства индивидуальной защиты.

Трамп в своей книге рассказал, что в конце его первого президентского срока Цукерберг посетил Белый дом вместе со своей женой. По словам республиканца, глава Meta «был таким милым, как только мог», и в то же время «замышлял настоящий заговор» против президента.

«Мы внимательно следим за ним, и если на этот раз он сделает что-то противозаконное, то проведет остаток своей жизни в тюрьме – как и другие, кто будет мошенничать на президентских выборах 2024 г.», – пишет в книге Трамп.

Кандидат в президенты США не признает свое поражение на выборах в 2020 г. Против него расследуют дело о попытках повлиять на результаты голосования. 28 августа стало известно, что Трампу заново предъявили обвинения по четырем пунктам: сговор с целью обмана США, сговор с целью фальсификации показаний свидетелей, сговор портив американских граждан, а также воспрепятствование разбирательству.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных