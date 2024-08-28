Трампу заново предъявлены обвинения по делу о выборах
Кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу заново предъявили обвинения по делу о выборах. Соответствующий документ размещен в электронной базе федерального суда столичного округа Колумбия.
Большое жюри присяжных вынесло новое заключение. В нем Трампу предъявлены те же обвинения, что и раньше по делу о вмешательстве в выборы. Прокурор Джек Смит заявил, что обвинительное заключение подано в целях «уважения и реализации» указаний Верховного суда. В июле ведомство постановило, что глава государства обладает иммунитетом в части действий, совершенных в рамках конституционных полномочий и предполагаемым иммунитетом по другим действиям во время президентства.
Как и в предыдущем документе, которое подали в суд в августе 2023 г., Трампу предъявлены обвинения по четырем пунктам. При этом новое обвинительное заключение сокращено с 42 до 36 страниц. Из дела убрали обсуждения Трампа с сотрудниками минюста США информации о якобы имевших место фальсификациях на выборах, отмечает ТАСС.
В августе прошлого года Трампу было выдвинуто обвинение, которое связано со штурмом Капитолия его сторонниками в январе 2021 г. Обвинение в штурме включает четыре пункта: «сговор с целью обмана США» (по итогам выборов ноября 2020 г., когда Трамп утверждал, что выиграл их. – «Ведомости»), «сговор с целью фальсификации показаний свидетелей», «сговор против прав американских граждан», «воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству».