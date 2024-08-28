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Трампу заново предъявлены обвинения по делу о выборах

Ведомости

Кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу заново предъявили обвинения по делу о выборах. Соответствующий документ размещен в электронной базе федерального суда столичного округа Колумбия.

Большое жюри присяжных вынесло новое заключение. В нем Трампу предъявлены те же обвинения, что и раньше по делу о вмешательстве в выборы. Прокурор Джек Смит заявил, что обвинительное заключение подано в целях «уважения и реализации» указаний Верховного суда. В июле ведомство постановило, что глава государства обладает иммунитетом в части действий, совершенных в рамках конституционных полномочий и предполагаемым иммунитетом по другим действиям во время президентства. 

Как и в предыдущем документе, которое подали в суд в августе 2023 г., Трампу предъявлены обвинения по четырем пунктам. При этом новое обвинительное заключение сокращено с 42 до 36 страниц. Из дела убрали обсуждения Трампа с сотрудниками минюста США информации о якобы имевших место фальсификациях на выборах, отмечает ТАСС.

В августе прошлого года Трампу было выдвинуто обвинение, которое связано со штурмом Капитолия его сторонниками в январе 2021 г. Обвинение в штурме включает четыре пункта: «сговор с целью обмана США» (по итогам выборов ноября 2020 г., когда Трамп утверждал, что выиграл их. – «Ведомости»), «сговор с целью фальсификации показаний свидетелей», «сговор против прав американских граждан», «воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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