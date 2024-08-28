Трампу заново предъявлены обвинения по делу о выборах

Большое жюри присяжных вынесло новое заключение. В нем Трампу предъявлены те же обвинения, что и раньше по делу о вмешательстве в выборы. Прокурор Джек Смит заявил, что обвинительное заключение подано в целях «уважения и реализации» указаний Верховного суда. В июле ведомство постановило, что глава государства обладает иммунитетом в части действий, совершенных в рамках конституционных полномочий и предполагаемым иммунитетом по другим действиям во время президентства.