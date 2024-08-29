Референдум по изменению конституции Армении может пройти в 2027 году

Пашинян заявлял, что мирный договор с Азербайджаном может быть заключен до ноября 2024 г. Алиев говорил, что 80-90% текста мирного договора с Ереваном уже согласовано. В частности, Армения согласилась убрать оттуда положение и терминологию по Карабаху.