Референдум по изменению конституции Армении может пройти в 2027 году
Референдум по изменению конституции Армении может состояться в 2027 г., сообщил министр юстиции республики Григор Минасян, передает «Sputnik Армения».
«Мы обсудили и пришли к консенсусу – нам нужна новая конституция, а не конституционные изменения», – сказал министр. Минасян отметил, что над документом предстоит детальная работа, будут и общественные обсуждения.
21 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией невозможен до корректировки конституции. Алиев уточнил, что предложение по изменению конституции Армении не является «частью нашего вмешательства», но с пунктом о воссоединении Республики Армении и Нагорного Карабаха заключение соглашения невозможно, поскольку «конституция выше любого другого документа, включая международный договор».
Пашинян заявлял, что мирный договор с Азербайджаном может быть заключен до ноября 2024 г. Алиев говорил, что 80-90% текста мирного договора с Ереваном уже согласовано. В частности, Армения согласилась убрать оттуда положение и терминологию по Карабаху.
23 августа президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Пашиняном заявил о готовности Москвы продолжить оказывать Еревану и Баку содействие в выработке договора о мире, продвижении процесса делимитации и демаркации границы.