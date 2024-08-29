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Референдум по изменению конституции Армении может пройти в 2027 году

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Референдум по изменению конституции Армении может состояться в 2027 г., сообщил министр юстиции республики Григор Минасян, передает «Sputnik Армения».

«Мы обсудили и пришли к консенсусу – нам нужна новая конституция, а не конституционные изменения», – сказал министр. Минасян отметил, что над документом предстоит детальная работа, будут и общественные обсуждения.

21 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией невозможен до корректировки конституции. Алиев уточнил, что предложение по изменению конституции Армении не является «частью нашего вмешательства», но с пунктом о воссоединении Республики Армении и Нагорного Карабаха заключение соглашения невозможно, поскольку «конституция выше любого другого документа, включая международный договор».

Пашинян заявлял, что мирный договор с Азербайджаном может быть заключен до ноября 2024 г. Алиев говорил, что 80-90% текста мирного договора с Ереваном уже согласовано. В частности, Армения согласилась убрать оттуда положение и терминологию по Карабаху.

23 августа президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Пашиняном заявил о готовности Москвы продолжить оказывать Еревану и Баку содействие в выработке договора о мире, продвижении процесса делимитации и демаркации границы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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