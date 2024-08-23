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Путин: Москва готова содействовать мирному договору между Ереваном и Баку

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подтвердил готовность Москвы продолжить оказывать Еревану и Баку содействие в выработке договора о мире, продвижении процесса делимитации и демаркации границы в разблокировании транспортно-логистических связей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны продолжили обсуждение вопросов нормализации армяно-азербайджанских отношений, в том числе с учетом недавних переговоров Путина с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«При обмене мнениями по двусторонней повестке дня особо отмечена позитивная динамика торгово-экономического взаимодействия», – отметили в Кремле.

Radar Armenia сообщило, что во время телефонного разговора Путин и Пашинян договорились о встрече для обсуждения вопросов двусторонней повестки дня. Кроме того, российский лидер поделился с Пашиняном впечатлениями от визита в Азербайджан.

Путин посетил Азербайджан с государственным визитом 18-19 августа. В ходе переговоров Путин и Алиев обсудили региональную безопасность и армяно-азербайджанское урегулирование. Путин заявлял о готовности России помочь в подписании мира между Баку и Ереваном. Российский лидер также говорил, что после визита в Баку он планирует связаться с Пашиняном и рассказать ему об итогах переговоров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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