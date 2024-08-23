Путин: Москва готова содействовать мирному договору между Ереваном и Баку

Путин посетил Азербайджан с государственным визитом 18-19 августа. В ходе переговоров Путин и Алиев обсудили региональную безопасность и армяно-азербайджанское урегулирование. Путин заявлял о готовности России помочь в подписании мира между Баку и Ереваном. Российский лидер также говорил, что после визита в Баку он планирует связаться с Пашиняном и рассказать ему об итогах переговоров.