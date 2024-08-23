Путин: Москва готова содействовать мирному договору между Ереваном и Баку
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подтвердил готовность Москвы продолжить оказывать Еревану и Баку содействие в выработке договора о мире, продвижении процесса делимитации и демаркации границы в разблокировании транспортно-логистических связей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны продолжили обсуждение вопросов нормализации армяно-азербайджанских отношений, в том числе с учетом недавних переговоров Путина с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«При обмене мнениями по двусторонней повестке дня особо отмечена позитивная динамика торгово-экономического взаимодействия», – отметили в Кремле.
Radar Armenia сообщило, что во время телефонного разговора Путин и Пашинян договорились о встрече для обсуждения вопросов двусторонней повестки дня. Кроме того, российский лидер поделился с Пашиняном впечатлениями от визита в Азербайджан.
Путин посетил Азербайджан с государственным визитом 18-19 августа. В ходе переговоров Путин и Алиев обсудили региональную безопасность и армяно-азербайджанское урегулирование. Путин заявлял о готовности России помочь в подписании мира между Баку и Ереваном. Российский лидер также говорил, что после визита в Баку он планирует связаться с Пашиняном и рассказать ему об итогах переговоров.