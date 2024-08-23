Путин и Пашинян договорились о встрече
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились о встрече в ходе телефонного разговора, сообщает Radar Armenia.
Стороны договорились встретиться для обсуждения вопросов двусторонней повестки дня. Кроме того, российский лидер поделился с Пашиняном впечатлениями от визита в Азербайджан.
19 августа в ходе визита Путина в Баку Россия и Азербайджан подписали три соглашения и три меморандума и огласили совместное заявление. В ходе переговоров Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили региональную безопасность и армяно-азербайджанское урегулирование. Путин заявлял о готовности России помочь в подписании мира между Баку и Ереваном. Российский лидер также говорил, что после визита в Баку он планирует связаться с Пашиняном и рассказать ему об итогах переговоров.
Последний раз встреча Путина и Пашиняна проходила в Кремле 8 мая, когда премьер Армении посещал Россию для участия в саммите Высшего Евразийского экономического совета. Тогда Путин отмечал, что двусторонние отношения России и Армении «развиваются весьма успешно».
Перед майской поездкой в Москву Пашинян дал пресс-конференцию в Ереване, в ходе которой заявлял, что сейчас не действует ни один пункт из трехстороннего азербайджано-армяно-российского заявления, подписанного в ноябре 2020 г.
В апреле Россия начала вывод миротворцев из Нагорного Карабаха, а 31 июля российские пограничники официально завершили службу в аэропорту «Звартноц» в Ереване.