Путин и Пашинян договорились о встрече

19 августа в ходе визита Путина в Баку Россия и Азербайджан подписали три соглашения и три меморандума и огласили совместное заявление. В ходе переговоров Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили региональную безопасность и армяно-азербайджанское урегулирование. Путин заявлял о готовности России помочь в подписании мира между Баку и Ереваном. Российский лидер также говорил, что после визита в Баку он планирует связаться с Пашиняном и рассказать ему об итогах переговоров.