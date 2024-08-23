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Путин и Пашинян договорились о встрече

Ведомости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились о встрече в ходе телефонного разговора, сообщает Radar Armenia.

Стороны договорились встретиться для обсуждения вопросов двусторонней повестки дня. Кроме того, российский лидер поделился с Пашиняном впечатлениями от визита в Азербайджан.

19 августа в ходе визита Путина в Баку Россия и Азербайджан подписали три соглашения и три меморандума и огласили совместное заявление. В ходе переговоров Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили региональную безопасность и армяно-азербайджанское урегулирование. Путин заявлял о готовности России помочь в подписании мира между Баку и Ереваном. Российский лидер также говорил, что после визита в Баку он планирует связаться с Пашиняном и рассказать ему об итогах переговоров.

Последний раз встреча Путина и Пашиняна проходила в Кремле 8 мая, когда премьер Армении посещал Россию для участия в саммите Высшего Евразийского экономического совета. Тогда Путин отмечал, что двусторонние отношения России и Армении «развиваются весьма успешно».

Перед майской поездкой в Москву Пашинян дал пресс-конференцию в Ереване, в ходе которой заявлял, что сейчас не действует ни один пункт из трехстороннего азербайджано-армяно-российского заявления, подписанного в ноябре 2020 г.

В апреле Россия начала вывод миротворцев из Нагорного Карабаха, а 31 июля российские пограничники официально завершили службу в аэропорту «Звартноц» в Ереване.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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