Российские пограничники покинули аэропорт Звартноц в Ереване

По мнению армянского политолога Джонни Меликяна, катализатором для решения о выводе российских пограничников стал в том числе кризис в российско-армянских отношениях после катастрофических последствий Второй карабахской войны и этнической чистки армян в Нагорном Карабахе. Он также отмечал, что присутствие россиян в аэропорту регулируется Договором между РФ и РА о статусе пограничных войск Российской Федерации в Республике Армении и условиях их функционирования от 1992 г. и подчеркивал отсутствие предпосылок для расторжения этого документа.