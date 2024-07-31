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Российские пограничники покинули аэропорт Звартноц в Ереване

Ведомости

Российские пограничники официально завершили службу в аэропорту Звартноц в Ереване (Армения), сообщает ТАСС.

В официальной церемонии по случаю окончания службы приняли участие начальник погрануправления ФСБ РФ в Армении Роман Голубицкий и командующий пограничными войсками службы нацбезопасности (СНБ) Армении Эдгар Унанян, а также депутаты парламента Армении, представители посольства РФ и ветераны погранслужбы.

В середине марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о выводе из аэропорта Звартноц до 1 августа российских пограничников, которые осуществляли там погранконтроль с 1992 г. Он поблагодарил представителей погранслужбы РФ за помощь в обеспечении безопасности в аэропорту и добавил, что отныне контроль границы будет осуществляться без помощи россиян.

По мнению армянского политолога Джонни Меликяна, катализатором для решения о выводе российских пограничников стал в том числе кризис в российско-армянских отношениях после катастрофических последствий Второй карабахской войны и этнической чистки армян в Нагорном Карабахе. Он также отмечал, что присутствие россиян в аэропорту регулируется Договором между РФ и РА о статусе пограничных войск Российской Федерации в Республике Армении и условиях их функционирования от 1992 г. и подчеркивал отсутствие предпосылок для расторжения этого документа.

9 мая президент России Владимир Путин и Пашинян согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда областей республики. 14 мая сообщалось, что российские пограничники сохранят свое присутствие в Армении, охраняя границу Армении с Турцией и Ираном.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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