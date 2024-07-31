Российские пограничники покинули аэропорт Звартноц в Ереване
Российские пограничники официально завершили службу в аэропорту Звартноц в Ереване (Армения), сообщает ТАСС.
В официальной церемонии по случаю окончания службы приняли участие начальник погрануправления ФСБ РФ в Армении Роман Голубицкий и командующий пограничными войсками службы нацбезопасности (СНБ) Армении Эдгар Унанян, а также депутаты парламента Армении, представители посольства РФ и ветераны погранслужбы.
В середине марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о выводе из аэропорта Звартноц до 1 августа российских пограничников, которые осуществляли там погранконтроль с 1992 г. Он поблагодарил представителей погранслужбы РФ за помощь в обеспечении безопасности в аэропорту и добавил, что отныне контроль границы будет осуществляться без помощи россиян.
По мнению армянского политолога Джонни Меликяна, катализатором для решения о выводе российских пограничников стал в том числе кризис в российско-армянских отношениях после катастрофических последствий Второй карабахской войны и этнической чистки армян в Нагорном Карабахе. Он также отмечал, что присутствие россиян в аэропорту регулируется Договором между РФ и РА о статусе пограничных войск Российской Федерации в Республике Армении и условиях их функционирования от 1992 г. и подчеркивал отсутствие предпосылок для расторжения этого документа.
9 мая президент России Владимир Путин и Пашинян согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда областей республики. 14 мая сообщалось, что российские пограничники сохранят свое присутствие в Армении, охраняя границу Армении с Турцией и Ираном.