Бортников: российские пограничники остаются в Армении

В апреле стало известно, что российские пограничники также покинут Тавушскую область после делимитации границ Армении и Азербайджана. Пашинян пояснил, что погранпосты России появились в Тавуше в связи с напряженной ситуацией на границе, но сейчас пограничники Армении и Азербайджана могут самостоятельно контролировать ситуацию.