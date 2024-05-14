Бортников: российские пограничники остаются в Армении
Российские пограничники сохранят свое присутствие в Армении, заявил кандидат на должность директора ФСБ Александр Бортников в Совете Федерации.
«Наше присутствие в лице пограничников в Армении остается», – заявил он.
Бортников добавил, что российские пограничники будут охранять границу Армении с Турцией и Ираном. Также он сообщил, что Ереван попросил вывести временные оперативные группы пограничников РФ с линии разграничения и закрыть пограничный пункт в ереванском аэропорту «Звартноц», что было выполнено.
9 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда областей республики.
В апреле стало известно, что российские пограничники также покинут Тавушскую область после делимитации границ Армении и Азербайджана. Пашинян пояснил, что погранпосты России появились в Тавуше в связи с напряженной ситуацией на границе, но сейчас пограничники Армении и Азербайджана могут самостоятельно контролировать ситуацию.
19 апреля МИД Армении сообщил, что Армения и Азербайджан предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы.