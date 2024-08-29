МАГАТЭ сообщило о росте запасов обогащенного урана в Иране

В докладе МАГАТЭ говорится, что по состоянию на 17 августа в Иране было 164,7 кг урана, обогащенного до 60%. Запасы увеличились на 22,6 кг с момента последнего отчета агентства в мае. Как напоминает организация, уран, обогащенный до 60%, – это всего лишь короткий, технический шаг от уровней. необходимых при производстве ядерного оружия – там требуется частота в 90%.