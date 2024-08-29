МАГАТЭ сообщило о росте запасов обогащенного урана в Иране
Иран, вопреки требованиям международного сообщества, нарастил запасы обогащенного урана, почти достигнув уровня, позволяющего создать ядерное оружие, сообщает Associated Press со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
В докладе МАГАТЭ говорится, что по состоянию на 17 августа в Иране было 164,7 кг урана, обогащенного до 60%. Запасы увеличились на 22,6 кг с момента последнего отчета агентства в мае. Как напоминает организация, уран, обогащенный до 60%, – это всего лишь короткий, технический шаг от уровней. необходимых при производстве ядерного оружия – там требуется частота в 90%.
МАГАТЭ сообщало, что по состоянию на 17 августа общий запас обогащенного урана ниже 60% в Иране составил 5 751,8 кг. Отмечается, что согласно первоначальному ядерному соглашению 2015 г. с мировыми державами, Ирану было разрешено обогащать уран до 3,67% с ограниченным количеством центрифуг первого поколения. Более продвинутая модель центрифуг обогащает уран гораздо быстрее, чем базовые центрифуги IR-1.
16 апреля МАГАТЭ временно отозвало своих инспекторов из Ирана из-за напряженной ситуации в регионе.