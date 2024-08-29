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МАГАТЭ сообщило о росте запасов обогащенного урана в Иране

Ведомости

Иран, вопреки требованиям международного сообщества, нарастил запасы обогащенного урана, почти достигнув уровня, позволяющего создать ядерное оружие, сообщает Associated Press со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

В докладе МАГАТЭ говорится, что по состоянию на 17 августа в Иране было 164,7 кг урана, обогащенного до 60%. Запасы увеличились на 22,6 кг с момента последнего отчета агентства в мае. Как напоминает организация, уран, обогащенный до 60%, – это всего лишь короткий, технический шаг от уровней. необходимых при производстве ядерного оружия – там требуется частота в 90%.

МАГАТЭ сообщало, что по состоянию на 17 августа общий запас обогащенного урана ниже 60% в Иране составил 5 751,8 кг. Отмечается, что согласно первоначальному ядерному соглашению 2015 г. с мировыми державами, Ирану было разрешено обогащать уран до 3,67% с ограниченным количеством центрифуг первого поколения. Более продвинутая модель центрифуг обогащает уран гораздо быстрее, чем базовые центрифуги IR-1.

16 апреля МАГАТЭ временно отозвало своих инспекторов из Ирана из-за напряженной ситуации в регионе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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