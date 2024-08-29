В Бразилии заблокировали счета Starlink после судебной повестки Маску
Верховный суд Бразилии распорядился заблокировать счета компании американского предпринимателя Илона Маска Starlink Holding, сообщает Metropoles.
28 августа суд дал Маску 24 часа на назначение нового законного представителя принадлежащей ему соцсети X в Бразилии, пригрозив приостановить ее деятельность в стране. По данным издания, суд вызвал всех менеджеров Starlink в Бразилии для показаний по поводу финансовых претензий к соцсети. Блокировка счетов произошла из-за отсутствия юридического представителя в стране.
Суд Бразилии обязал Х заблокировать некоторые аккаунты в соцсети за «фейки», но Маск пообещал возобновить их работу. После этого суд начал расследование по делу о препятствии работы суда и обязал выплачивать $20 000 ежедневно, пока аккаунты не будут заблокированы.