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В Бразилии заблокировали счета Starlink после судебной повестки Маску

Ведомости

Верховный суд Бразилии распорядился заблокировать счета компании американского предпринимателя Илона Маска Starlink Holding, сообщает Metropoles.

28 августа суд дал Маску 24 часа на назначение нового законного представителя принадлежащей ему соцсети X в Бразилии, пригрозив приостановить ее деятельность в стране. По данным издания, суд вызвал всех менеджеров Starlink в Бразилии для показаний по поводу финансовых претензий к соцсети. Блокировка счетов произошла из-за отсутствия юридического представителя в стране.

Суд Бразилии обязал Х заблокировать некоторые аккаунты в соцсети за «фейки», но Маск пообещал возобновить их работу. После этого суд начал расследование по делу о препятствии работы суда и обязал выплачивать $20 000 ежедневно, пока аккаунты не будут заблокированы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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