В Бразилии заблокировали счета Starlink после судебной повестки Маску

28 августа суд дал Маску 24 часа на назначение нового законного представителя принадлежащей ему соцсети X в Бразилии, пригрозив приостановить ее деятельность в стране. По данным издания, суд вызвал всех менеджеров Starlink в Бразилии для показаний по поводу финансовых претензий к соцсети. Блокировка счетов произошла из-за отсутствия юридического представителя в стране.