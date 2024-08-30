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Мишустин назначил главой Росжелдора Александра Сахарова

Бывший руководитель Дружинин освобожден от должности по его просьбе
Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Александра Сахарова. Соответствующее распоряжение опубликовано правительством России.

«Назначить Сахарова Александра Геннадьевича руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта», – говорится в распоряжении.

Алексей Дружинин освобожден от должности по его просьбе. На пост главы Росжелдора он был назначен 28 января 2022 г.

Сахаров родился в 1979 г. в Казахстане. В 2001–2011 гг. работал на различных должностях на Южно-Уральской железной дороге в республике. Перешел в Южно-Уральскую дирекцию управления движением «РЖД» в Челябинске, трудился там в 2011-2017 гг. В 2017 г. перешел на работу в центральную дирекцию управления движением «РЖД» в Москве. В 2021 г. занял пост заместителя начальника департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» «РЖД».

Дружинин родился в 1973 г. В 2004–2005 гг. занимал пост начальника правового управления Росжелдора. Позже перешел в Министерство транспорта, где работал до 2014 г. на различных должностях. До назначения на пост руководителя Росжелдора более пяти лет работал исполнительным директором некоммерческого партнерства, а позже саморегулируемой организации «Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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