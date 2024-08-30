Мишустин назначил главой Росжелдора Александра Сахарова

Мишустин назначил главой Росжелдора Александра СахароваБывший руководитель Дружинин освобожден от должности по его просьбе
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Александра Сахарова. Соответствующее распоряжение опубликовано правительством России.
«Назначить Сахарова Александра Геннадьевича руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта», – говорится в распоряжении.
Алексей Дружинин освобожден от должности по его просьбе. На пост главы Росжелдора он был назначен 28 января 2022 г.
Сахаров родился в 1979 г. в Казахстане. В 2001–2011 гг. работал на различных должностях на Южно-Уральской железной дороге в республике. Перешел в Южно-Уральскую дирекцию управления движением «РЖД» в Челябинске, трудился там в 2011-2017 гг. В 2017 г. перешел на работу в центральную дирекцию управления движением «РЖД» в Москве. В 2021 г. занял пост заместителя начальника департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» «РЖД».
Дружинин родился в 1973 г. В 2004–2005 гг. занимал пост начальника правового управления Росжелдора. Позже перешел в Министерство транспорта, где работал до 2014 г. на различных должностях. До назначения на пост руководителя Росжелдора более пяти лет работал исполнительным директором некоммерческого партнерства, а позже саморегулируемой организации «Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава».