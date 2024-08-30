Мишустин назначил главой Росжелдора Александра Сахарова

Сахаров родился в 1979 г. в Казахстане. В 2001–2011 гг. работал на различных должностях на Южно-Уральской железной дороге в республике. Перешел в Южно-Уральскую дирекцию управления движением «РЖД» в Челябинске, трудился там в 2011-2017 гг. В 2017 г. перешел на работу в центральную дирекцию управления движением «РЖД» в Москве. В 2021 г. занял пост заместителя начальника департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» «РЖД».