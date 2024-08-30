Песков: арест граждан Колумбии в Москве не относится к темам АП
Вопросы задержания и последующего ареста в Москве граждан Колумбии по делу о наемничестве в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ) не относятся к темам, которые должна комментировать администрация президента (АП) РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Я не располагаю вообще этой информацией. Это не тема администрации президента», – сказал он.
28 августа пресс-служба столичных судов общей юрисдикции сообщила, что Лефортовский суд Москвы арестовал граждан Колумбии Александера Анте и Хосе Арон Медина Аранда до 22 октября. Их подозревают по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). Максимальное наказание по этой части – до 15 лет лишения свободы.
В июле «Аргументы и факты» писали со ссылкой на колумбийские СМИ о том, что указанные граждане пропали в столице Венесуэлы Каракасе, куда, предположительно, они прибыли с территории Украины.
30 августа ФСБ России подтвердила, что задержала этих граждан Колумбии по подозрению в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил РФ в качестве наемников. В ходе обыска у мужчин были обнаружены и изъяты документы, «подтверждающие их противоправную деятельность», и военная форма одежды украинского образца со знаками различия батальона «Карпатская сечь» ВСУ.
На вопрос в ходе брифинга, как были задержаны граждане Колумбии и проводилась ли их экстрадиция в РФ, Песков предложил журналистам «обратиться в соответствующие службы», имея в виду ФСБ или МВД.
После начала российской спецоперации в феврале 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.