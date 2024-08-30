Песков: арест граждан Колумбии в Москве не относится к темам АП

30 августа ФСБ России подтвердила, что задержала этих граждан Колумбии по подозрению в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил РФ в качестве наемников. В ходе обыска у мужчин были обнаружены и изъяты документы, «подтверждающие их противоправную деятельность», и военная форма одежды украинского образца со знаками различия батальона «Карпатская сечь» ВСУ.