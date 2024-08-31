Минобороны поставило в Белгородскую область дополнительные комплексы разведки

20 августа министр обороны РФ Андрей Белоусов распределил между своими заместителями зоны ответственности в Координационном совете по вопросам безопасности приграничных территорий. Он сообщил, что проблемные вопросы из Курской, Белгородской и Брянской областей должны отрабатываться в течение суток, а ответственным должностным лицам нужно быть на прямой связи с регионами в круглосуточном режиме. Белоусов до этого подчеркивал, что Координационный совет не подменяет собой оперативное управление войсками. За это по-прежнему отвечают командование группировки «Север» и Генштаб.