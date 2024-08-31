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Минобороны поставило в Белгородскую область дополнительные комплексы разведки

Ведомости

Российская группировка в Белгородской области получила дополнительные комплексы разведки, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«От оперативного штаба Белгородской области поступило 19 запросов. 10 запросов реализованы. В группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки», – говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, всего в оперативную группу Координационного совета Минобороны по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 75 вопросов. Обращения связаны с материально-техническим, транспортным, медицинским, инженерно-строительным и военно-техническим обеспечением группировки прикрытия госграницы, пояснили в ведомстве. Запросы принимаются круглосуточно и отрабатываются «в суточный срок».

По последним данным, в Курской области из 45 запросов решены 24, новые обращения от оперативного штаба Брянской области не поступали, все 11 запросов реализованы.

20 августа министр обороны РФ Андрей Белоусов распределил между своими заместителями зоны ответственности в Координационном совете по вопросам безопасности приграничных территорий. Он сообщил, что проблемные вопросы из Курской, Белгородской и Брянской областей должны отрабатываться в течение суток, а ответственным должностным лицам нужно быть на прямой связи с регионами в круглосуточном режиме. Белоусов до этого подчеркивал, что Координационный совет не подменяет собой оперативное управление войсками. За это по-прежнему отвечают командование группировки «Север» и Генштаб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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