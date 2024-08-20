Белоусов распределил зоны ответственности в Совете по безопасности приграничья

По словам заместителя начальника Национального центра генерал-лейтенанта Юрия Корсачева, оперативная группа наладила взаимодействие с ответственными должностными лицами в группировках, оперативными штабами при губернаторах Курской, Брянской и Белгородской областей, а также с центральными органами военного управления. Ведется работа с Народным фронтом (ОНФ), общественными НКО и фондами, включая фонд «Новый мир». Он отметил, что за это время из Курской области поступило 12 проблемных вопросов, из Белгородской – шесть, из Брянской – семь. В частности, речь идет о доставке в группировки квадрокоптеров, противодронных ружей, квадроциклов, тепловизоров и других необходимых предметов.