Белоусов распределил зоны ответственности в Совете по безопасности приграничья

Белоусов распределил зоны ответственности в Совете по безопасности приграничьяПроблемные вопросы из Курской, Белгородской и Брянской областей должны отрабатываться в течение суток
В Координационном совете по вопросам безопасности приграничных территорий распределены обязанности между замминистрами обороны, сообщил глава оборонного ведомства Андрей Белоусов в ходе заседания совета.
Генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем руководителя Координационного совета;
ответственным за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации жителей назначен замминистра обороны Андрей Булыга;
в зону компетенции замминистра Алексей Криворучко попадают вопросы военно-технического обеспечения (вооружение, специальная и военная техника);
- за медицинское обеспечение будет отвечать начальник Главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин;
за инженерное обустройство и строительство – замминистра Павел Фрадков;
- межведомственное взаимодействие и координация будут в ведении замминистра Олега Савельева;
- защита граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и других средств нападения будет в зоне ответственности представителя Генштаба и командующих группировками «Белгород», «Курск» и «Брянск».
Ответственные должностные лица должны быть на прямой связи с регионами в круглосуточном режиме, подчеркнул министр обороны. По его словам, запросы из регионов отрабатываются в течение суток – ни один из них не должен быть оставлен без внимания.
«В случае невозможности решения проблемы на своем уровне информация доводится до меня лично, и я принимаю решение», – сказал Белоусов.
Глава оборонного ведомства также добавил, что в Национальном центре управления обороной России развернута специальная оперативная группа, занимающаяся сбором, анализом, маршрутизацией вопросов из регионов и контролем их решения.
По словам заместителя начальника Национального центра генерал-лейтенанта Юрия Корсачева, оперативная группа наладила взаимодействие с ответственными должностными лицами в группировках, оперативными штабами при губернаторах Курской, Брянской и Белгородской областей, а также с центральными органами военного управления. Ведется работа с Народным фронтом (ОНФ), общественными НКО и фондами, включая фонд «Новый мир». Он отметил, что за это время из Курской области поступило 12 проблемных вопросов, из Белгородской – шесть, из Брянской – семь. В частности, речь идет о доставке в группировки квадрокоптеров, противодронных ружей, квадроциклов, тепловизоров и других необходимых предметов.
«Все поступающие проблемные вопросы оперативно доводятся до ответственных центральных органов военного управления, их реализация – на круглосуточном сопровождении и координации», – сказал Корсачев.
О создании Координационного совета по вопросам безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей сообщалось 16 августа. Его задачи – обеспечение войск, межведомственное взаимодействие, инженерное обустройство, помощь в эвакуации. Белоусов подчеркивал, что Координационный совет не подменяет собой оперативное управление войсками. За это по-прежнему отвечают командование группировки «Север» и Генштаб.
Боевые действия в Курской области продолжаются на протяжении уже двух недель – с момента вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион 6 августа. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях был объявлен режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.
Жители приграничных районов Курской, Брянской и Белгородской областей эвакуируются. Курский регион покинули свыше 121 000 человек. Из-за атак украинской армии там погибли 17 человек, еще 140 были ранены.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 19 августа сообщал о решении вывозить детей из населенных пунктов приграничных райнов, находящихся в зоне постоянных обстрелов ВСУ, на очное обучение в другие регионы. Вопрос касается школьников из Шебекина, Шебекинского и Валуйского городских округов, Краснояружского, Борисовского районов и других территорий. Глава региона также регулярно информирует граждан о пострадавших и погибших в регионе в результате атак ВСУ.