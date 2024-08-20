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Белоусов распределил зоны ответственности в Совете по безопасности приграничья

Проблемные вопросы из Курской, Белгородской и Брянской областей должны отрабатываться в течение суток
Инна Шульгина
Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В Координационном совете по вопросам безопасности приграничных территорий распределены обязанности между замминистрами обороны, сообщил глава оборонного ведомства Андрей Белоусов в ходе заседания совета.

  • Генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем руководителя Координационного совета;

  • ответственным за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации жителей назначен замминистра обороны Андрей Булыга;

  • в зону компетенции замминистра Алексей Криворучко попадают вопросы военно-технического обеспечения (вооружение, специальная и военная техника);

  • за медицинское обеспечение будет отвечать начальник Главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин;

  • за инженерное обустройство и строительство – замминистра Павел Фрадков;

  • межведомственное взаимодействие и координация будут в ведении замминистра Олега Савельева;

  • защита граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и других средств нападения будет в зоне ответственности представителя Генштаба и командующих группировками «Белгород», «Курск» и «Брянск».

Ответственные должностные лица должны быть на прямой связи с регионами в круглосуточном режиме, подчеркнул министр обороны. По его словам, запросы из регионов отрабатываются в течение суток – ни один из них не должен быть оставлен без внимания.

«В случае невозможности решения проблемы на своем уровне информация доводится до меня лично, и я принимаю решение», – сказал Белоусов.

Глава оборонного ведомства также добавил, что в Национальном центре управления обороной России развернута специальная оперативная группа, занимающаяся сбором, анализом, маршрутизацией вопросов из регионов и контролем их решения.

По словам заместителя начальника Национального центра генерал-лейтенанта Юрия Корсачева, оперативная группа наладила взаимодействие с ответственными должностными лицами в группировках, оперативными штабами при губернаторах Курской, Брянской и Белгородской областей, а также с центральными органами военного управления. Ведется работа с Народным фронтом (ОНФ), общественными НКО и фондами, включая фонд «Новый мир». Он отметил, что за это время из Курской области поступило 12 проблемных вопросов, из Белгородской – шесть, из Брянской – семь. В частности, речь идет о доставке в группировки квадрокоптеров, противодронных ружей, квадроциклов, тепловизоров и других необходимых предметов.

«Все поступающие проблемные вопросы оперативно доводятся до ответственных центральных органов военного управления, их реализация – на круглосуточном сопровождении и координации», – сказал Корсачев.

О создании Координационного совета по вопросам безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей сообщалось 16 августа. Его задачи – обеспечение войск, межведомственное взаимодействие, инженерное обустройство, помощь в эвакуации. Белоусов подчеркивал, что Координационный совет не подменяет собой оперативное управление войсками. За это по-прежнему отвечают командование группировки «Север» и Генштаб.

Боевые действия в Курской области продолжаются на протяжении уже двух недель – с момента вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион 6 августа. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях был объявлен режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

Жители приграничных районов Курской, Брянской и Белгородской областей эвакуируются. Курский регион покинули свыше 121 000 человек. Из-за атак украинской армии там погибли 17 человек, еще 140 были ранены.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 19 августа сообщал о решении вывозить детей из населенных пунктов приграничных райнов, находящихся в зоне постоянных обстрелов ВСУ, на очное обучение в другие регионы. Вопрос касается школьников из Шебекина, Шебекинского и Валуйского городских округов, Краснояружского, Борисовского районов и других территорий. Глава региона также регулярно информирует граждан о пострадавших и погибших в регионе в результате атак ВСУ.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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