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Референдум о строительстве АЭС в Казахстане пройдет 6 октября

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что общенациональный референдум о строительстве атомной электростанции пройдет 6 октября, сообщает пресс-служба администрации президента в Telegram-канале.

По словам Токаева, постройка АЭС в республике – важный шаг, который необходимо согласовывать между властями и народом. Также он напомнил, что заявлял о необходимости референдума еще в 2023 г., и пообещал подписать соответствующий указ.

«На мой взгляд, необходимо обратить самое пристальное внимание на развитие атомной энергетики. Этот вид генерации способен в значительной степени удовлетворить быстро растущие потребности нашей экономики. В настоящее время в 30 развитых и развивающихся государствах действуют около 200 АЭС», – прокомментировал Токаев.

Токаев еще 1 сентября 2023 г. предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС в стране. Тогда глава Казахстана отметил две основные точки зрения на этот вопрос. По одной из них республика, будучи крупнейшим мировым производителем урана, должна иметь свою АЭС, а по другой – «есть опасения касательно безопасности атомных станций». Ряд специалистов предлагают строить АЭС с малыми реакторами, добавил Токаев.

В 2014 г. «Росатом» подписывал с «Казатомпромом» меморандум о сооружении АЭС. Предварительно предполагался один энергоблок с реактором типа ВВЭР мощностью от 300 до 1200 МВт. Но проект так и не был реализован, а в ноябре 2016 г. министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что республика не испытывает нехватки энергомощностей и не собирается строить АЭС – «по крайней мере», в течение ближайших семи лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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