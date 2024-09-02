Референдум о строительстве АЭС в Казахстане пройдет 6 октября
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что общенациональный референдум о строительстве атомной электростанции пройдет 6 октября, сообщает пресс-служба администрации президента в Telegram-канале.
По словам Токаева, постройка АЭС в республике – важный шаг, который необходимо согласовывать между властями и народом. Также он напомнил, что заявлял о необходимости референдума еще в 2023 г., и пообещал подписать соответствующий указ.
«На мой взгляд, необходимо обратить самое пристальное внимание на развитие атомной энергетики. Этот вид генерации способен в значительной степени удовлетворить быстро растущие потребности нашей экономики. В настоящее время в 30 развитых и развивающихся государствах действуют около 200 АЭС», – прокомментировал Токаев.
Токаев еще 1 сентября 2023 г. предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС в стране. Тогда глава Казахстана отметил две основные точки зрения на этот вопрос. По одной из них республика, будучи крупнейшим мировым производителем урана, должна иметь свою АЭС, а по другой – «есть опасения касательно безопасности атомных станций». Ряд специалистов предлагают строить АЭС с малыми реакторами, добавил Токаев.
В 2014 г. «Росатом» подписывал с «Казатомпромом» меморандум о сооружении АЭС. Предварительно предполагался один энергоблок с реактором типа ВВЭР мощностью от 300 до 1200 МВт. Но проект так и не был реализован, а в ноябре 2016 г. министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что республика не испытывает нехватки энергомощностей и не собирается строить АЭС – «по крайней мере», в течение ближайших семи лет.