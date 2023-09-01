Токаев предложил вынести на референдум вопрос о строительстве АЭС в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе послания народу республики предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС в стране.
«Строительство или отказ от возведения АЭС – это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум», – приводит слова Токаева его пресс-служба.
Глава Казахстана отметил две основные точки зрения на этот вопрос. По одной из них республика, будучи крупнейшим мировым производителем урана, должна иметь свою АЭС, а по другой – «есть опасения касательно безопасности атомных станций». Ряд специалистов предлагают строить АЭС с малыми реакторами, добавил Токаев.
Еще одним важным вопросом является укрепление ОПК Казахстана, считает президент. «Важнейшей задачей является создание цикла производства с высокой долей локализации, позволяющей снизить зависимость от импортных поставок», – сказал Токаев.
В 2014 г. «Росатом» подписывал с «Казатомпромом» меморандум о сооружении АЭС. Предварительно предполагался один энергоблок с реактором типа ВВЭР мощностью от 300 до 1200 МВт. Но проект так и не был реализован, а в ноябре 2016 г. министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что республика не испытывает нехватки энергомощностей и не собирается строить АЭС - «по крайней мере», в течение ближайших семи лет.
В 2019 г. президент России Владимир Путин на встрече с Токаевым вновь предложил построить АЭС по российским технологиям, а в сентябре 2021 г. лидер Казахстана поручил проработать в течение ближайшего года «возможность развития в республике безопасной атомной энергетики». В конце того же года «Ведомости» писали, что в качестве потенциальных площадок для строительства АЭС рассматривались две локации: поселок Улкен в Алма-Атинской области и город Курчатов в Восточно-Казахстанской области.
Запасы урана Казахстана, по данным МАГАТЭ, превышают 900 000 т, по ним страна уступает лишь Австралии. В целом на Австралию, Казахстан и Канаду приходится две трети всех мировых урановых запасов.