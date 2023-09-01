Токаев предложил вынести на референдум вопрос о строительстве АЭС в Казахстане

В 2014 г. «Росатом» подписывал с «Казатомпромом» меморандум о сооружении АЭС. Предварительно предполагался один энергоблок с реактором типа ВВЭР мощностью от 300 до 1200 МВт. Но проект так и не был реализован, а в ноябре 2016 г. министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что республика не испытывает нехватки энергомощностей и не собирается строить АЭС - «по крайней мере», в течение ближайших семи лет.