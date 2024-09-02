Путин рассказал об интересе к изучению китайского языка в его семье
Интерес к китайскому языку растет из-за развивающихся отношений между Россией и КНР, в том числе в семье президента России Владимира Путина. Об этом сам глава государства сообщил во время открытого урока «Разговор о важном» в школе № 20 Кызыла.
Президент заявил, что бизнес между Россией и Китаем развивается, а партнеры появляются естественным образом. Он отметил взаимосвязь экономики, науки и образования с ростом интереса к изучению иностранного языка. «Члены моей семьи говорят тоже – маленькие – на китайском языке, говорят свободно», – добавил Путин.
Значение китайского языка будет увеличиваться вместе с темпами роста экономики КНР, заявил Путин. Он сообщил, что в Китае тоже растет интерес к изучению русского языка. По его словам, возросший интерес к китайскому языку не означает, что об английском нужно забыть. Президент подчеркнул, что английский – это великий язык, который много дал человечеству с точки зрения объединения знаний и людей в различных областях.
Путин прилетел в столицу Тувы город Кызыл утром 2 сентября. Президент осмотрел классы и спортивный зал школы № 20, которая была построена в рамках федерального проекта «Современная школа». Учебное заведение рассчитано на 835 учащихся. Обучение в школе ведется на русском и тувинском языках. После этого Путин провел для учеников школы открытый урок «Разговоры о важном», приуроченный к 1 сентября.