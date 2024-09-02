Путин рассказал об интересе к изучению китайского языка в его семье

Значение китайского языка будет увеличиваться вместе с темпами роста экономики КНР, заявил Путин. Он сообщил, что в Китае тоже растет интерес к изучению русского языка. По его словам, возросший интерес к китайскому языку не означает, что об английском нужно забыть. Президент подчеркнул, что английский – это великий язык, который много дал человечеству с точки зрения объединения знаний и людей в различных областях.