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Путин рассказал об интересе к изучению китайского языка в его семье

Ведомости

Интерес к китайскому языку растет из-за развивающихся отношений между Россией и КНР, в том числе в семье президента России Владимира Путина. Об этом сам глава государства сообщил во время открытого урока «Разговор о важном» в школе № 20 Кызыла.

Президент заявил, что бизнес между Россией и Китаем развивается, а партнеры появляются естественным образом. Он отметил взаимосвязь экономики, науки и образования с ростом интереса к изучению иностранного языка. «Члены моей семьи говорят тоже – маленькие – на китайском языке, говорят свободно», – добавил Путин.

Значение китайского языка будет увеличиваться вместе с темпами роста экономики КНР, заявил Путин. Он сообщил, что в Китае тоже растет интерес к изучению русского языка. По его словам, возросший интерес к китайскому языку не означает, что об английском нужно забыть. Президент подчеркнул, что английский – это великий язык, который много дал человечеству с точки зрения объединения знаний и людей в различных областях.

Путин прилетел в столицу Тувы город Кызыл утром 2 сентября. Президент осмотрел классы и спортивный зал школы № 20, которая была построена в рамках федерального проекта «Современная школа». Учебное заведение рассчитано на 835 учащихся. Обучение в школе ведется на русском и тувинском языках. После этого Путин провел для учеников школы открытый урок «Разговоры о важном», приуроченный к 1 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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